Чачак добија модерно уређен простор код ФТН-а: Нови паркинг и бициклистичке стазе

Град Чачак наставља са унапређењем саобраћајне инфраструктуре и уређењем јавних површина, а једна од актуелних инвестиција реализује се у зони око Факултета техничких наука. Помоћник градоначелника Милош Стеванић данас је, заједно са сарадницима, обишао локацију на којој су у току радови на уређењу паркинг простора испред факултета.
Према његовим речима, овај пројекат представља завршну фазу уређења целокупног простора у овом делу града. Стеванић је подсетио да је током прошле године из буџета града издвојено око 40 милиона динара за проширење паркинг капацитета иза Факултета техничких наука, као и у близини Дома ученика. Такође, у претходном периоду уређен је и паркинг простор код градских базена, док је део испред факултета био последња неуређена целина која је сада обухваћена радовима.
У оквиру актуелних радова биће асфалтирана површина од око 750 квадратних метара, након чега ће бити обележена нова паркинг места. Тиме ће, како је истакао Стеванић, бити у потпуности заокружено уређење овог дела града и створени бољи услови за паркирање у зони факултета и околних установа.
Паралелно са тим активностима, град ради и на унапређењу бициклистичке инфраструктуре. У току је повезивање бициклистичке стазе код Основне школе „Вук Kараџић“ са овим делом града, чиме ће се омогућити континуирана бициклистичка веза према центру Чачка. Радници „Паркинг сервиса“ тренутно обележавају трасе ове стазе.
Директор Јавног предузећа „Градац“ Милан Бојовић нагласио је да су са доласком лепшег времена интензивиране активности на одржавању градске саобраћајне инфраструктуре. Kако је навео, у току је обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на више локација у граду, док се истовремено спроводе и радови на чишћењу колектора атмосферске канализације.
Бојовић је додао да се у наредних десетак дана очекује и покретање асфалтних база, што ће омогућити почетак радова на крпљењу ударних рупа на градским улицама. До тада ће се санација оштећења коловоза привремено обављати уградњом бехатон плоча, након чега ће уследити и асфалтирање саобраћајница.
Он је истакао да град користи све радове на уређењу и санацији улица како би, где год то простор дозвољава, додатно проширио број паркинг места. Kао пример навео је недавно уређене паркинг површине код аутобуске станице, као и у Драгачевској улици у близини Основне школе „Др Драгиша Мишовић“, које су реализоване у сарадњи са „Паркинг сервисом“.
Кабинет градоначелника Чачка