У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-Са првог заседања Скупштине града у овој години – ГРАДСКИ ПАРКОВИ ПОНЕЋЕ ИМЕНА МИЛИЦЕ РАКИЋ И СОЊЕ САВИЋ

-Држава уводи нова правила за означавање хране  – ОБАВЕЗНА ГРАФИЧКА ОЗНАКА „100% ИЗ СРБИЈЕ“

-Међународни симпозијум о биотехнологији на Агрономском факултету – СУСРЕТ НАУКЕ И ПРАКСЕ

-ФЕЉТОН: – ЉИЉА ЧУВА ТРАДИЦИЈУ ЈЕЛИЧКОГ ВИНОГОРЈА

-Радионице намењене младима – КАКО РАЗГОВОР СА СОБОМ ОБЛИКУЈЕ ЛИЧНОСТ?

– „ГРАН ПРИ“ за чачанске балерине – ТРИЈУМФ У БЕЧУ

– ЛУЧАНИ: МИНИСТРИ У ПРЕДИЗБОРНИМ ПОСЕТАМА ОПШТИНИ  И СЕЛИМА ДРАГАЧЕВА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА – НАЈБОЉА У СРБИЈИ

“ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ”, КАО КРУНА ВРЕДНОГ РАДА У Опери и театру “Мадленианум” у Београду, 16. децембра, уручене  су традиционалне награде “Туристички цвет”, које Туристичка организација Србије додељује за значајна остварења у подизању квалитета туристичких услуга, као и за допринос развоју, унапређењу и промоцији туризма, физичким и правним лицима у Србији. Туристичка организација Чачка добитник је награде […]
НА ЈЕСЕН ОКО 300 НОВИХ СТАБАЛА У ЧАЧКУ

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА ПРОЈЕКАТ ПОШУМЉАВАЊА Министарка заштите животне средине Сара Павков потписала је уговоре са представницима локалних самоуправа којима су додељена средства за суфинансирање пројеката пошумљавања и озелењавања за 2025. годину. Међу 28 локалних самоуправа је и Чачак, где ће на више од 10,5 хиљада метара квадратних површине бити засађено око 300 нових садница. Марјана […]
Tуристички радници из читаве Србије протеклог викенда били гости Златибора

Tуристички радници из читаве Србије протеклог викенда су били с у гости ЗЛАТИБОРА. Румунска туристичка агенција „КРИСТИЈАН ТУР“ била је домаћин својим колегама из Турске, Египта, Туниса, и Грчке. Током три дана упознали су туристичке посланике са својом овогодишњом понудом за Европу, али и за Америку и Далеки Исток. Агенција „Чворак“ је искористила прилику и […]

