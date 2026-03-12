У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

-Са првог заседања Скупштине града у овој години – ГРАДСКИ ПАРКОВИ ПОНЕЋЕ ИМЕНА МИЛИЦЕ РАКИЋ И СОЊЕ САВИЋ
-Држава уводи нова правила за означавање хране – ОБАВЕЗНА ГРАФИЧКА ОЗНАКА „100% ИЗ СРБИЈЕ“
-Међународни симпозијум о биотехнологији на Агрономском факултету – СУСРЕТ НАУКЕ И ПРАКСЕ
-ФЕЉТОН: – ЉИЉА ЧУВА ТРАДИЦИЈУ ЈЕЛИЧКОГ ВИНОГОРЈА
-Радионице намењене младима – КАКО РАЗГОВОР СА СОБОМ ОБЛИКУЈЕ ЛИЧНОСТ?
– „ГРАН ПРИ“ за чачанске балерине – ТРИЈУМФ У БЕЧУ
– ЛУЧАНИ: МИНИСТРИ У ПРЕДИЗБОРНИМ ПОСЕТАМА ОПШТИНИ И СЕЛИМА ДРАГАЧЕВА