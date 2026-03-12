Dragačevo

ПРЕДСЕДНИК СНС-А МИЛОШ ВУЧЕВИЋ НА ПРЕДИЗБОРНОМ СКУПУ У ГУЧИ

Председник СНС Милош Вучевић изјавио је јуче, у Лучанима да се 29. марта, када се одржавају локални избори у Србији, гласа за судбину општина и државе. Вучевић је своју посету Лучанима започео посетом Манастир Свете Тројице у Овчар Бањи.

– Место молитве, мира и духовне снаге које вековима чува нашу веру, традицију и идентитет. Са таквих места увек се креће са још већом вером у Србију, у народ и у нашу заједничку будућност – рекао је Вучевић.

Фото: Лучани уживо

Вучевић је на предизборном скупу Српске напредне странке у Гучи, где је представљена листа под редним бројем 1 под називом „Александар Вучић – Лучани, наша породица!“ истакао да се на предстојећим изборима не одлучује само о локалним питањима, већ и о судбини државе, позивајући грађане на одговорност и јединство.

– Ово време захтева одговорност, рад и посвећеност, како би се сачувао мир и стабилан развој земље. Прескупо би нас коштала неозбиљност и неодговорност, а видели смо их на делу до 2012. године, када су нам растурили Србију. Ми нудимо поштену и одговорну политику, наставак даљег развој Лучана и целе наше лепе Србије. На изборима 29. марта гласа се за правац у будућности, и свако гласа за будућност своје породице! А од тога нема ништа важније – истакао је Вучевић.

Присутнима се обратила докторка Милица Буквић, носилац листе и поручила је да ће кандидати водити политику коју спроводи председник Србије.

Вучевић је посетио и стадион Фудбалског клуба „Младост”, истакавши да пут до победе никада није лак и да се до најбољих резултата долази се великим радом и трудом.

– Свака част тиму посвећених стручњака који раде са младима у ФК Младост из Лучана. Упознао сам и неке нове клинце који израстају у добре људе и добре спортисте, на понос свих нас. А ми ћемо помоћи да имају најбоље услове за рад и развој – истакао је Вучевић.

Извор: Инстаграм налог Милоша Вучевића

Припремила:  В. Ј.

