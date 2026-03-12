САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА РУСКЕ СТРАНКЕ И ЛОКАЛНИХ ФУНКЦИОНЕРА

Делегација Руске странке на челу са народним послаником Слободаном Николићем, председником странке, Слободаном Јакшићем, председником Градског одбора РС Чачак и члановима странке Маријом Стојановић и Владом Анев одржала је званичан састанак са функционерима локалне самоуправе. Састанку су присуствовали: Владан Милић, заменик градоначелника, Игор Трифуновић, председник Скупштине града, Милош Теофиловић и Марјана Петронијевић, помоћници градоначелника.
– Разговарали смо о проблемима са којима се суочавају припадници руске националне мањине у Србији. Такође, предложене су акције и планови за сарадњу локалне самоуправе и Руске странке. Ми ћемо дати све од себе као локална самоуправа да решимо све њихове проблеме и учествоваћемо у покретању иницијатива и на републичком нивоу, како би се проблеми решили – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника и додао да је значајна и коалициона сарадња са Руском странком, истичући да су они велика подршка на правом путу ка коме Србија иде.
Како је истакао Слободан Николић, народни посланик у Скупштини Србије и председник Руске странке, њихови одборници учествују у креирању власти у 12 општина широм Србије.
– Имамо 15 одборника у свим већим градовима у Србији. Према званичним подацима на последњем попису становништва 10.432 особе изјасниле су се да припадају руској мањини, ипак, тај број је знатно већи. Између 140.000 и 150.000 Руса дошло је после Специјалне војне операције, један број њих ће остати. Ми, пре свега, штитимо интересе мањине, највећи проблем је добијање држављанства које се чека и по неколико година за жене које су удате за наше суграђане – рекао је посланик Николић.
Николић је овом приликом изјавио да је од великог значаја промоција руског језика у Србији, али и укљученост у културне садржаје.
– Говорили смо о потреби да се руски језик изучава више на територији Чачка, јер ако је наизучаванији језик у Америци, зашто не би био у Србији. Руским језиком говори око 200 милиона људи на планети. Мислим да можемо порадити и на заједничким културним пројектима, који ће нас усмерити једне на друге – казао је Николић.
Марија Стојановић, Рускиња која годинама живи у Србији, нагласила је да се и више него задовољна опхођењем нашег народа према Русима.
– Већ 11 година сам удата за Србина, а пет година живим у околини Чачка, односно, у селу Балуга. Имамо две ћерке које похађају Основну школу у Заблаћу и веома сам задовољна наставницима. Свиђа ми се однос Чачана према нама Русима, овде се осећам као код своје куће – рекла је Стојановић.
Ова посета одлична је прилика за промоцију и потврду пријатељства које се одржава годинама уназад између српског и руског народа.
Виолета Јовичић