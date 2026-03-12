Grad

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА РУСКЕ СТРАНКЕ И ЛОКАЛНИХ ФУНКЦИОНЕРА

Z. Ј. Komentara (0)

Делегација Руске странке на челу са народним послаником Слободаном Николићем, председником странке, Слободаном Јакшићем, председником Градског одбора РС Чачак и члановима странке Маријом Стојановић и Владом Анев одржала је званичан састанак са функционерима локалне самоуправе. Састанку су присуствовали: Владан Милић, заменик градоначелника, Игор Трифуновић, председник Скупштине града, Милош Теофиловић и Марјана Петронијевић, помоћници градоначелника.

– Разговарали смо о проблемима са којима се суочавају припадници руске националне мањине у Србији. Такође, предложене су акције и планови за сарадњу локалне самоуправе и Руске странке. Ми ћемо дати све од себе као локална самоуправа да решимо све њихове проблеме и  учествоваћемо у покретању иницијатива и на републичком нивоу, како би се проблеми решили  – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника и додао да је значајна и коалициона сарадња са Руском странком, истичући да су они велика подршка  на правом путу  ка коме Србија иде.

Владан Милић, заменик градоначелника

Како је истакао Слободан Николић, народни посланик у Скупштини Србије и председник Руске странке, њихови одборници учествују у креирању власти у 12 општина широм Србије. 

– Имамо 15 одборника у свим већим градовима у Србији. Према званичним подацима на последњем попису становништва 10.432 особе изјасниле су се да припадају руској мањини, ипак, тај број је знатно већи. Између 140.000 и 150.000 Руса дошло је после Специјалне војне операције, један број њих ће остати. Ми, пре свега, штитимо интересе мањине, највећи проблем је добијање држављанства које се чека и по неколико година за жене које су удате за наше суграђане – рекао је посланик Николић.

Слободан Николић, народни посланик у Скупштини Србије и председник Руске странке

Николић је овом приликом изјавио да је од великог значаја промоција руског језика у Србији, али и укљученост у културне садржаје.

– Говорили смо о потреби да се руски језик изучава више на територији Чачка, јер ако је наизучаванији језик у Америци, зашто не би био у Србији. Руским језиком говори око 200 милиона људи на планети. Мислим да можемо порадити и на заједничким културним пројектима, који ће нас усмерити једне на друге – казао је Николић.

Марија Стојановић

Марија Стојановић, Рускиња која годинама живи у Србији, нагласила је да се и више него задовољна опхођењем нашег народа према Русима.

 – Већ 11 година сам удата за Србина, а пет година живим у околини Чачка, односно, у селу Балуга. Имамо две ћерке које похађају Основну школу у Заблаћу и веома сам задовољна наставницима. Свиђа ми се однос Чачана према нама Русима, овде се осећам као код своје куће – рекла је Стојановић.

Ова посета одлична је прилика за промоцију и потврду пријатељства које се одржава годинама уназад између српског и руског народа.

Виолета Јовичић

Slične Vesti
Aktuelno Grad

„Unapređenje poslovanja MSP uz primenu dijagnostičkog alata Business Lens“

I. М.

Program „Žene u biznisu „Unapređenje poslovanja MSP uz primenu dijagnostičkog alata Business Lens“ Privredna komora Srbije-Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), i Frankfurtska škola za finansije i menadžment, Vas sa velikim zadovoljstvom pozivaju na skup namenjen unapređenju poslovanja malih i srednjih preduzeća uz primenu dijagnostičkog alata Business […]
Društvo Grad Reportaža

УВЕК ЋУ БИТИ ЗА ЉУДСКЕ, ХУМАНЕ И ПОРОДИЧНЕ ВРЕДНОСТИ

N. R.

ЗОРАН РАДОСАВЉЕВИЋ, УСПЕШАН ЧАЧАНИН У БЕОГРАДУ “Радо долазим у Чачак. Волим га. Можда је урбанизам мало “исклизнуо” из видокруга, можда је требало много раније решити генералне урбанистичке просторне планове. Али, дивно је што се сада доста ради, посебно реконструкције улица… Чуо сам да ће бити веома занимљив део ширег центра града, код Цркве, “Надежде” и […]

ПРОЛЕЋНЕ КИШЕ, ФОТО: МИМА ЗИНДОВИЋ
Društvo Grad

Облачно са кишом, на планинама снег

G. D.

ИЗВОР: РТС Наредних дана поново ћемо носити зимске јакне и чизме. Данас местимично киша, на планинама снег. Дуваће јак северац. Ујутру температура од 3 степена, током дана до 16 степени. Више падавина се очекује после подне на истоку и југу земље. Крајем дана и током ноћи, уз пад температуре киша ће прећи у снег и […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.