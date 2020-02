REKONSTRUKCIJA TOPLOVODA U CENTRU GRADA, OVOGODIŠNJI PRIORITET JKP “ČAČAK”

Od početka grejne sezone nije bilo problema u snabdevanju toplotnom energijom, a JKP “Čačak” je u ovom periodu imalo samo desetak intervencija na toplovodu, koje su završene u toku dana. Korisnici usluge grejanja na daljinski sistem ni jedan dan nisu bili bez toplih radijatora. Po završetku grejne sezone JKP za grejanje će započeti rekonstrukciju toplovoda u centru grada.

Miljan Štrbac, direktor Sektora tehničkih poslova JKP “Čačak

– U okviru rekonstrukcije i proširenja šetališta od hotela “Beograd” do Gradske biblioteke, JKP “Čačak” će zameniti toplovode, odnosno dva kraka, deo ispred “Halk banke”, kroz Gradsko šetalište, do zadnjeg ulaza poslastičarnice “Galija” i priključak od “Halk banke”, do bašte “1. maj”. Potom, kada najmanje bude smetalo građanima, zamenićemo i toplovod u strogom centru, oko “Ineksove” robne kuće. U toku leta će uslediti rekonstrukcija, odnosno povećanje prečnika i kapaciteta toplovoda u Ulici Svetog Save, od hotel “Morave”, do tzv. zgrade “Solidarnost 5”. Zatim sledi zamena najstarijeg dela toplovoda (više od 30 godina) u Ulici Radiše Poštića – navodi Miljan Štrbac, direktor Sektora tehničkih poslova JKP “Čačak”.

Pored ovih rekonstrukcija, takođe u letnjem periodu, počeće izgradnja kotlarnice na gas od tri megavata u dvorištu Agronomskog fakulteta, za grejanje škola “Vuk Karadžić”, Muzičke i Tehničke.

– U prvoj fazi biće urađena kotlarnica i toplovod od dvorišta Agronomskog fakulteta, Ulicom cara Dušana, do zgrade škole “Vuk Karaxić”. Po završetku toplovoda, u prvobitno stanje vratićemo i trotoar ispred dvorišta škole (duž trase toplovoda) i uradićemo nove behaton ploče. A radove drugog dela trotoara, od ugla Svetog Save, odnosno od “Montane”, do toplovoda finansiraće Grad – napominje naš sagovornik.

Za razliku od ostalih gradova u Srbiji, u Čačku se (pored Šapca i Subotice), grejanje naplaćuje po tarifnom sistemu, koje podrazumeva plaćanje ove usluge po stvarno utrošenoj toplotnoj energiji, izraženoj u kilovat časovima. U vreme grejne sezone, posebno za decembar, januar i februar računi su veći, što je uglavnom razlog pritužbi naših sugrađana. S obzirom na to da su prosečne temperature ove godine nešto više, nego prošle u isto vreme, to se odrazilo i na račune, koji su malo niži, nego prošlogodišnji.

– U decembru prošle godine je prosečna temperatura iznosila 2,5 stepeni Celzijusa, a ove godine je bila 4 stepena. Januarska prosečna temperatura prošle godine je bila 0,5, a ove godine je 1,3 stepena. Na osnovu ovih temperatura može da se primeti da su ovogodišnji računi malo niži za decembar i januar, nego prethodne godine. Svake godine su računi za decembar, januar i februar najviši, a razlog za to je što primenjujemo tarifni sistem, odnosno naplatu grejanja prema potrošnji energije. U Beogradu, gde je cena po kvadratu oko 120 dinara, potrošnja energije za zgradu na nivou godine je 140 kilovat časova po kvadratu. Analiza naših najlošijih zgrada (u smislu loše izolacije, stare stolarije, predimenzioniranih grejnih tela, bez primene mere energetske efikasnosti, bez termostatskih ventila na grejnim telima i delitelja na radijatorima) pokazuje da soliteri za grejnu sezonune prelaze 130 kilovat časova po kvadratu. To znači da potrošnja u Beogradu po kvadratu može jedino da se poredi sa našim najlošijim zgradama i soliterima. Ali, i korisnici grejanja u zgradama u kojima je stara stolarija, sa postavljenim deliteljima, odnosno termostatskim ventilima, imaju veću uštedu. A računi u stanovima u novim zgradama su skoro duplo niži, nego u starim zgradama. U novim zgradama su postavljene tzv. stepenišne vertikale i merači ispred stanova – objašnjava Miljan Štrbac.

Šef Službe naplate Živko Kuzmanović poziva korisnike usluge grejanja da redovno izmiruju svoje obaveze, a ukoliko nisu u mogućnosti, da dođu u JKP “Čačak” i dogovore se o reprogramu, odnosno o otplati računa na rate:

– Utuženje je krajnja mera za korisnike koji duguju, a ogluše se o poziv da sačine reprogram duga. Za sve informacije građani se mogu obratiti Službi naplate, koja se nalazi u Skadarskoj 17, u kancelariji broj 16.

N. R.