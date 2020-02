ROK ZA ZAMENU ISPRAVA O ORUŽJU 5. MART

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je poziv građanima koji u prethodne skoro četiri godine nisu podneli zahtev za zamenu isprava o oružju, da to što pre učine imajući u vidu da, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji koji je počeo da se primenjuje 2016. godine, taj rok ističe 5. marta ove godine.

Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova ž prema mestu prebivališta, a svi zahtevi koji budu podneti do 5. marta biće uzeti u razmatranje uz mogućnost da, ukoliko je dokumentacija nepotpuna, ona naknadno bude dopunjena.

U MUP-u ističu da je novim Zakonom o republičkim administrativnim taksama koji je počeo da se primenjuje 14. decembra, iznos taksi za izdavanje oružnih listova duplo smanjen.

Za izdavanje oružnog lista sa čipom, u koji se unose podaci o registrovanom oružju sa olučenim cevima, taksa od decembra iznosi 2.800 dinara, dok je za oružje sa neolučenim cevima cena takse 1.330 dinara.

Ministarstvo podseća da su građani koji imaju oružje sa ispravama izdatim po osnovu starog Zakona imali mogućnost da u prethodne četiri godine podnesu zahtev za izdavanje novih isprava i još jednom poziva građane, koji do danas to nisu učinili, da zahtev podnesu do 5. marta.

Takođe, podsećaju i da je rok za zamenu isprava prvobitno važio do 5. marta 2019. godine, ali je produžen još godinu, kako bi građani imali dovoljno vremena da podnesu zahtev za nove isprave.

Izvor: MNA