АКТУЕЛНИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈАВНИХ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2026. ГОДИНУ
Регионална привредна комора Моравичког и Рашког управног округа Организациона јединица Чачак, у уторак, 10. марта, организовала је презентацију јавних позива за доделу бесповратних средстава за 2026. годину у оквиру актуелних програма подршке привреди. Министарство привреде је расписало јавне позиве за доделу бесповратних средстава за 2026. годину у оквиру следећих актуелних програма подршке привреди: финансијске подршке за прерађивачку делатност производње сирева и других млечних производа од 100% домаће сировине; финансијске подршке за прерађивачку делатност прераде воћа и поврћа од 100% домаће сировине; подстицаја развоја прерађивачких капацитета у области производње вина, пива и јаких алкохолних пића од 100% домаће сировине и финансијске подршке за производњу одевних и других предмета од текстила и коже.
У уторак, 10. марта, у канцеларији Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа Организационе јединице Чачак, одржана је презентација ових јавних позива.
– Програм финансијске подршке за производњу одевних и других предмета од текстила и коже у 2026. години, обезбеђује како бесповратна, тако и средства из кредита Фонда за развој. Овај програм омогућава 40% бесповратних средстава, минимални износ може бити 250.000, а максимални и до милион и по динара. Остали износ привредници могу да користе преко Фонда за развој, а укупна инвестиција може бити три милиона динара. Уколико је привредницима потребна већа инвестиција од три милиона, остали износ могу да финансирају из сопствених извора. Грејс период је 12 месеци, а отплата кредита је пет година са 2,5% камате, што су веома повољни услови. Предузеће мора да послује најмање две године за програм текстила и коже – навела је Горана Танасковић, руководилац Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа Организационе јединице Чачак.
Танасковић је на презентацији говорила и о јавним позивима за специфичне прехрамбене делатности:
– Бесповратна средства за прерађивачку делатност воћа и поврћа и за прерађивачку делатност производње сирева су 40% за привреднике општина прве и друге категорије. За привреднике који се баве производњом вина, пива и јаких алкохолних пића програм предвиђа 50% бесповратних средстава за прву и другу категорију, односно, 55% за трећу и четврту категорију. Уколико су власнице дестилерија, односно, радњи за производњу алкохолних пића жене и млађи од 35 година бесповратна средстава износе чак 60%. Средства се могу користити за набавку опреме, доставних возила, за адаптацију пословних простора до милион динара. Такође, предвиђено је и 20% бесповратних средстава за обртна средства која се могу користити за набавку сировина, репро материјала, амбалаже, исплату плате запослених до 50 одсто од одобрених средстава и за остале намене које су у складу обављања делатности.
На презентацији је представљен и програм који је објавило Министарство туризма и омладине, односно, јавни позив за доделу средстава за подстицање развоја и унапређење руралног туризма и угоститељства који је, такође, јако повољан.
– Средства се додељују бесповратно, а максималан износ по пројекту је 2,9 милиона динара, док је корисник дужан да сопственим учешћем обезбеди средства од најмање 10% укупне вредности пројекта. Сви који намеравају да се баве овом врстом туризма, већ су уписани у регистар за бављење сеоским туризмом и веома повољно могу доћи до средстава за адаптацију или изградњу нових пословних објеката – нагласила је Горана Танасковић.
Горан Стошић, власник самосталне занатске радње „GS STYLE“, каже да програми подршке привредницима много значе:
– Радњу смо основали пре 20 година и до сада смо инвестирали својим средствима. Бавимо се производњом остале одеће. У оквиру производње имамо машине за вез, које су намењене за посебан део програма, а сада желимо да конкуришемо за средства за набавку машине за дигиталну штампу. Планирамо да унапредимо наш програм производње, како бисмо повећали обим посла, односно, обим производње и услужне делатности. Сматрам да су програми подршке привреди веома важни, посебно почетницима и малим предузећима. Када смо ми почели да радимо, 2006. године, било је много тешко, од куповине опреме, до проналаска тржишта. Нажалост, много је фактора који успоравају развој једне радње. Али, уколико добијете подршку било које врсте, брже ћете напредовати. Наравно, веома је важно средства уложити на прави начин.
Драгана Бојовић, власница модне фирме „DESINGER LOVE“, такође, сматра да су подстицаји и подршка државе јако важни, посебно младима:
– Фирму сам основала пре годину и по дана. Бизнис сам храбро започела релативно млада, са 31 годином. До сада нисмо користили субвенције, али сматрам да су подстицаји државе јако важи, посебно младима. Наравно, битна је подршка привреди уопште, али младим привредницима и почетницима је неопходан подстицај како би достигли стабилан ниво пословања. У Београду имам два продајна места, али планирам повећање капацитета, односно, производње и продаје и желим да конкуришем за бесповратна средства.
Објављена су још два програма, „Жене на селу“ и „Стари занати“, која су тренутно у процедури измене и у следећој недељи се очекују детаљнија упутства за њихово спровођење.
