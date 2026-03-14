Данас је стогодишњица од рођења сликара Богића Рисимовића Рисима

На данашњи дан, пре 100 година, рођен је сликар Богић Рисимовић Рисим.
Обележавајући стогодишњицу од рођења, кроз изложбене поставке и друге активности, Уметничка галерија и Град Чачак се достојно сећају сликара стално присутног у духу града.
Један од програма је и изложба „Богић Рисимовић Рисим 1926|1986|2026“ постављена у делу града под називом „Галерија на Морави“. Кроз репродукција неких од Рисимових најпознатијих слика, наши суграђани и њихови гости моћи ће ближе да се упознају и подсете Рисимовог стваралаштва.
Извор и фото: Уметничка галерија