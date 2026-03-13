Електродистрибуција: Планирани радови за СУБОТУ, 14. март

Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у суботу, 14. 03. 2026. године, у временском интервалу:
Од 9:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у
Брђанима, око дома.
Од 12:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у
Брђанима, засеок Кнежевићи.
Од 9:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у
Пријевор пољу и Кујунђићима, Вранићима, потес Гавриловићи.
У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.