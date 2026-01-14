Društvo

РУЖНА СЛИКА ИЗ ЧАЧКА СА ДОЧЕКА ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ

Током синоћњег наступа певачице Ане Бекуте на Градском тргу у Чачку, поводом организованог дочека Православне Нове године, догодио се низ инцидента проузрокованих од незадовољних грађана.

Након што су се првобитно присталице опозиционих партија и одређена група грађана окупили испред просторија Српске напредне странке, где су организовали дружење уз кувано вино и ракију, негодовањем због организовања дочека и цифром које су градске власти издвојиле за ту сврху, отишли су на Градски трг где се одржавао концерт који је почео око 22.30.

Првобитно су уз пиштаљке негодовали, а затим су грудвама гађали Ану Бекуту и њен бенд. Певачица се обратила грађанима, истичући да треба да их буде срамота и позвала полицију да реагује, након чега су припадници МУП-а стали испред бине.

Концерт је одржан до краја, али се Бекута у једном моменту склонила са бине.

