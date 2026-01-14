РУЖНА СЛИКА ИЗ ЧАЧКА СА ДОЧЕКА ПРАВОСЛАВНЕ НОВЕ ГОДИНЕ

Okupili su se i ove godine, za Dan Mesne zajednice, Mrčajevčani. Na proslavu, u utorak, 8. oktobra, pozvali su brojne goste, među kojima i predstavnike bratskog Bijelog Brda. Mrčajevci i ovo selo u Hrvatskoj, pobratimili su se još 1983. i to prijateljstvo nije se prekidalo ni za vreme ratova, već su baš ta teška vremena […]

