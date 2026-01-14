IX ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЧАЧАНА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА
ПЕТАК, 16. ЈАНУАР
Ликовни салон у 19.00
Традиционална ревијална изложба ликовних и примењених уметника из Чачка.
Организација: Ликовни програм
Фото: КЦ Чачак
