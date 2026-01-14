Kultura

ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЧАЧАНА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА

IX ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ЧАЧАНА ЛИКОВНИХ СТВАРАЛАЦА

ПЕТАК, 16. ЈАНУАР
Ликовни салон у 19.00

Традиционална ревијална изложба ликовних и примењених уметника из Чачка.

Организација: Ликовни програм

Фото: КЦ Чачак


