ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА Фото: Мима Зиндовић
    НАЗИВ РОБЕ   27. 02
Пројино брашно 120-150
Кромпир 100-120
Пасуљ 350-600
Паприка 400-600
Парадајз 320
Краставци 450
Тиквице 450
Цвекла 100-120
Спанаћ 300
Купус 50-60
Целер 250-600
Першун веза 70
Шаргарепа 120-200
Зелени лист купуса 100
Зелена салата 50-60
Црни лук 100-120
Бели лук 1000-1300
Шампињони 450
Броколи 600
Празилук 150
Карфиол 350
Плави патлиџан 500
Кисели купус 180-250
Млади лук (веза) 70
Ротква 100
Ротквице 100
Боранија  
Корнишони  
Крушке 250-350
Јабуке 100-250
Шљиве  
Грожђе 250-300
Лубенице  
Мед 1000-1400
Диње  
Суве шљиве 500-600
Дуње 400
Мушмуле 300
Трешње  
Кајсије  
Брескве  
Јагоде  
Малине  
Лимун 250-300
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 150-350
Лешници 1кг 2000
Језгра ораси 1100-1200
Очишћена живина 289-500
Јаја 15-22
Кајмак 1300-1500
Сир 600-900
Пршута 1500-3000
Сланина 800-1400
Суџук 1400
СТОЧНА ПИЈАЦА  
Телад  
Дебеле свиње  
Прасад 350
Овце  
Јагњад  
Пшеница 35
Кукуруз 35
Јечам 35
ШАРАН 749
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 839
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 479
ГИРИЦЕ 299
ОСЛИЋ ХЕК 599
ФИЛЕТ СОМА 539
СКУША 870
ХАРИНГА 399
ПАСТРМКА 849
ТОЛСТОЛОБИК 449

