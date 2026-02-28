ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

|НАЗИВ РОБЕ
|27. 02
|Пројино брашно
|120-150
|Кромпир
|100-120
|Пасуљ
|350-600
|Паприка
|400-600
|Парадајз
|320
|Краставци
|450
|Тиквице
|450
|Цвекла
|100-120
|Спанаћ
|300
|Купус
|50-60
|Целер
|250-600
|Першун веза
|70
|Шаргарепа
|120-200
|Зелени лист купуса
|100
|Зелена салата
|50-60
|Црни лук
|100-120
|Бели лук
|1000-1300
|Шампињони
|450
|Броколи
|600
|Празилук
|150
|Карфиол
|350
|Плави патлиџан
|500
|Кисели купус
|180-250
|Млади лук (веза)
|70
|Ротква
|100
|Ротквице
|100
|Боранија
|Корнишони
|Крушке
|250-350
|Јабуке
|100-250
|Шљиве
|Грожђе
|250-300
|Лубенице
|Мед
|1000-1400
|Диње
|Суве шљиве
|500-600
|Дуње
|400
|Мушмуле
|300
|Трешње
|Кајсије
|Брескве
|Јагоде
|Малине
|Лимун
|250-300
|Јужно воће (поморанџе,мандарине)
|150-350
|Лешници 1кг
|2000
|Језгра ораси
|1100-1200
|Очишћена живина
|289-500
|Јаја
|15-22
|Кајмак
|1300-1500
|Сир
|600-900
|Пршута
|1500-3000
|Сланина
|800-1400
|Суџук
|1400
|СТОЧНА ПИЈАЦА
|Телад
|Дебеле свиње
|Прасад
|350
|Овце
|Јагњад
|Пшеница
|35
|Кукуруз
|35
|Јечам
|35
|ШАРАН
|749
|ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ
|839
|ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ
|479
|ГИРИЦЕ
|299
|ОСЛИЋ ХЕК
|599
|ФИЛЕТ СОМА
|539
|СКУША
|870
|ХАРИНГА
|399
|ПАСТРМКА
|849
|ТОЛСТОЛОБИК
|449