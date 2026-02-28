најновија вест
ПУТЕВИ СРБИЈЕ: ДАНАС ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ НА ВИШЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА

Tренутно je обустављен саобраћај на следећим путним правцима:

  • на раскрсници државних путева I Б реда број 20 и II А реда број 136, у месту Богатић;
  • на раскрсници државних путева II A реда број 137, деоница Крупањ-Завлака и I Б реда број 27, деоница Ваљево-Лозница.
  • на раскрсници државих путева I Б реда број 25, деоница Крагујевац – Топола, и II А реда број 157, деоница Крагујевац – Рача, у месту Церовац;
  • на државном путу II А реда број 157, деоница Рача – Церовац, у месту Ресник;
  • на државном путу I Б реда број 46, Кнић – Мрчајевци, у месту Бресница.
  • на државном путу II A реда број 177, Таково – Горњи Милановац, у месту Таково.

Нормализован саобраћај у зони тунела Трбушани

vladecaglas

Ауто-пут Е-763, у зони тунела Трбушани, у смеру ка Паковраћу, саобраћај се одвија двосмерно након што је претходно заустављено путничко моторно возило наставило кретање.

Радови Гојна Гора – Чачак (Љубић), кроз место Пријевор

vladecaglas

Гојна Гора – Чачак (Љубић), кроз место Пријевор, у току је фрезовање и машинско крпљење асфалтног коловоза до 25.10.2023. г, од 7 до 17 ч, уз наизменично пропуштање возила.
Нови метри асфалта за мештане Горњих Бранетића

Z. Ј.

У циљу стварања услова за бољи и лагоднији живот на селу, али и за развој етно туризма у Горњим Бранетићима, на око 25 километара од центра општине, асфалтирана je деоница некатегорисаног пуног правца.  – Асфалтирана је деоница пута дужине 500 метара у засеоку Врановица у правцу према Пантовићима. Реч је о деоници која дели Доње […]

