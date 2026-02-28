ПУТЕВИ СРБИЈЕ: ДАНАС ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ НА ВИШЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА

Tренутно je обустављен саобраћај на следећим путним правцима:
- на раскрсници државних путева I Б реда број 20 и II А реда број 136, у месту Богатић;
- на раскрсници државних путева II A реда број 137, деоница Крупањ-Завлака и I Б реда број 27, деоница Ваљево-Лозница.
- на раскрсници државих путева I Б реда број 25, деоница Крагујевац – Топола, и II А реда број 157, деоница Крагујевац – Рача, у месту Церовац;
- на државном путу II А реда број 157, деоница Рача – Церовац, у месту Ресник;
- на државном путу I Б реда број 46, Кнић – Мрчајевци, у месту Бресница.
- на државном путу II A реда број 177, Таково – Горњи Милановац, у месту Таково.