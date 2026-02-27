МАРТ Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Претежно сунчано

G. D. Komentara (0)

После хладног јутра током дана претежно сунчано. Ветар слаб и умерен источни и југоисточни.

Фото: Мима Зиндовић

 Јутарња температура од -3 до 4 °С, а највиша од 11 до 16 °С.

Društvo

NA SVETSKOM TRŽIŠTU VLADA JAGMA ZA MALINOM

vesnas

„CRVENO ZLATO“ – HRANA I LEK U VREME PANDEMIJE Američko Ministarstvo poljoprivrede je izvršilo analizu zaliha smrznutog voća zaključno sa 30. septembrom, koja je pokazala da su količine maline u hladnjačama za 11 odsto manje u poredjenju sa avgustovskim podacima, a za 12 procenata u odnosu na isti period prethodne godine. Kada je reč o […]

БЕБЕ, 2
Društvo

Јуче – 2:1 за ДЕЧАКЕ

G. D.

Јуче су у породилишту Опште болнице Чачак рођене ТРИ БЕБЕ, ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА И ДВА ДЕЧАКА.
Dragačevo Društvo Region

Удружење „Драгачевско сунце“ позива на хуманост: донација за лечење Драгана Вујичића Кача

vladecaglas

Драган Вујичић је рођен 20. августа 1969. године у Гучи. Болује годину дана од тумора на плућима, душнику, а проширило се и на јетру и слезину. За Драганово лечење у Грчкој потребно је више од 25.000 €, како је отпутовао у Грчку, у току је прикупљање новца за другу и трећу операцију. Кутије хуманости су распоређене […]

