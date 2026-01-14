ИДЕНТИФИКОВАНО 11 ОСОБА ОСУМЊИЧЕНИХ ДА СУ ЛЕДЕНИЦАМА И ГРУДВАМА ГАЂАЛИ АНУ БЕКУТУ

Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је данас да је полиција идентификовала 11 особа која су осумњичена да су Ану Бекуту гађали леденицама и другим предметима током коцерта на дочеку Српске нове године у Чачку.
– Полиција је идентификовала 11 лица која су починила, по нашем мишљењу, дела. Девет лица је гађало и оркестар и Ану, једно лице је бацило пластичну канту у рестриктивни простор, а једно лице је и ушло у рестриктивни простор. Ми смо то доставили тужилаштву и тужилаштво треба данас да се изјасни да ли ту има дела или нема дела. Тужиоци обично питају да ли неко хоће приватно да гони починиоце. Шта сад, Ана Бекута треба приватно да гони ове што су је гађали? – рекао је Дачић.
Према његовим речима, МУП и тужиоци су претходних месеци имали доста спорења око тога да ли је гађање полиције јајима и фарбом кривично дело или није.
– Мислим да је то избегавање да се предузму одређене мере. Да је полиција неког тако гађала, сигурно би поднели тужбу – оценио је министар.
Он је нагласио да је понашање симпатизера опозиционих странака и блокадера према Ани Бекути нечувено и нецивилизацијско.
– Симпатизери опозиционих странака и блокадера су дошли синоћ на овај концерт. То је нечувено и нецивилизацијско понашање, нарочито према Ани Бекути која им је одржала једну моралну лекцију из понашања и која их је питала да ли их је срамота због тога што раде. Шта је сада она крива што држи концерт? – нагласио је Дачић.
Извор: Тањуг
Фото: Инстаграм налог Ивице Дачића