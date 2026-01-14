ПОЖАР НА ИМАЊУ РИСТИЋА У БРЕСНИЦИ, ИЗГОРЕЛИ ОБЈЕКТИ И ХРАНА ЗА СТОКУ

Вишечлану породицу Ристић из чачанског села Бресница 12. децембра, мало после поноћи пробудиле су комшије, указивајући им на пожар који је избио на штали и помоћном објекту, где се налазио већи број сточних грла. Штета након пожара процењује се на више хиљада евра.
– Објекат на коме је избио пожар удаљен је око сто метара од куће, ми смо спавали, али је срећа да су комшије биле будне и виделе када је почело да гори, па смо могли да реагујемо. Највероватније да су проблем направиле инсталације, а штета се процењује на више хиљада евра. Срећа у несрећи је да смо на време стигли да пустимо стоку напоље, док се ватра није проширила. Нажалост, једна крава се вратила унутра, а да то нисмо приметили и тако је страдала, две животиње су повређене, али се полако опорављају, надамо се да ће бити добро. Изгорела су оба објекта, површине око 150 квадрата, око 2.000 бала детелине, сламе и не знамо колико је изгорело, имало је много – рекао је Миленко Ристић.
Према речима Ристића, ватрогасци су стигли одмах и спречили ширење пожара на остале објекте у којима су се налазиле прикључне машине.
– У објектима поред имали смо прикључне машине, тракторе, хвала Богу то ватра није захватила. Највећи проблем нам је храна за животиње која је скоро потпуно изгорела, имамо је за наредних 15 дана, па ћемо се за касније сналазити. Сви су нам изашли у сусрет, комшије, рођаци. Део стоке смо дали у комшилук, а део смо сместили у гараже. Мајстори раде, надам се да ћемо у што скорије време оспособити простор. Доста људи се јавило да нам помогне, захвални смо им на томе – рекао је Ристић.
Иако је ово велики шок за Ристиће који су својим радом и трудом стекли све што имају, најважније је да нико није повређен. А захваљујући труду и упорности, али и добрим људима, полако проналазе решење за овај проблем.
В. Ј.
Фото: Архива саговорника