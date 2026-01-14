МИНИСТАР МИЛИЋЕВИЋ ПОСЕТИО ИВАЊИЦУ

Iako zbog problema sa virusom COVID19 mnogo planiranih stvari nije moglo biti realizovano, Кancelarija za mlade opštine Ivanjica se u 2020. godini može pohvaliti sa više od stotinu različitih aktivnosti. Između ostalog izdvajaju 21 radionicu/seminar i 8 projekata, od kojih je na 4 Кancelarija bila nosilac, a na 4 partner na realizaciji. Akcenat je na […]

