МИНИСТАР МИЛИЋЕВИЋ ПОСЕТИО ИВАЊИЦУ

Министар без портфеља Ђорђе Милићевић посетио је данас Ивањицу где се најпре састао са општинским руководством и разговарао о актуелној ситуацији са снегом. Том приликом је посебан акценат стављен на потребу завршетка резервног напајања општине струјом из правца Гуче.

– Треба сести са ресорним министарством, сагледати пројекат чија је изградња у току и видети колика средства су потребна да би се завршио и да не би долазили у овакве ситуације – казао је и додао да се разговарало и о законском оквиру о висини дрвећа и шта може да се уради.

Он је обишао Катиће, заселак Клепане где је око 80 домаћинстава још увек било без струје али су је захваљујући ангажовању монтера добили.

– Они имају струју зато што смо прикачили агрегат који ће трајати док се квар не отклони због шест, седам стубова који су попадали. То ће трајати сигурно још два до три дана – рекао је председник општине Александар Митровић.

Министар Милићевић је са општинским руководством данас посетио и породицу Вукотић у селу Глеђица која је на Божић добила четврто дете.

