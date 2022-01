Prezentacija urbanističkog projekta „Sportsko-rekreativnog centra Ivanjica“ održava se do 19. aprila u sali SO Ivanjica u vremenu od 9 do 14 sati. Fizička i pravna lica primedbe mogu dostaviti na pisarnici Opštinske uprave Ivanjica (uslužni centar-šalter br.1) isključivo u pisanom obliku zaključno sa 19. aprilom. Zainteresovanim licima koja vrše uvid sve potrebne informacije i […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук