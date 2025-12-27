„Арес“ и „Гаучоси“ победници „Трофеја Гуча 2025“

У Гучи је недавно одржан 26. Међународни фудбалски турнир “ТРОФЕЈ ГУЧА 2025“ . У главном делу турнира такмичили су се пионири и петлићи из региона .
У конкуренцији “ПЕТЛИЋА“ прво место освојила је екипа “Арес“ из Чачка, која је и прошле године тријумфовала у овој категорији, што показује квалитет рада у овом чачанском клубу. Други финалиста у категорији “петлића“ био је “Дуел“ из Кручшевца, док су треће место освојили ,, Нови Пазар“ и “Брсково“ Мојковац .
За најбољег играча проглачен је Виктор Јованић, најбољи стрелац је Павле Лаковић, обојица из победничке екипе “Арес“, док је најбољи голман Димитрије Ружић из екипе “Дуел“ из Крушевца .
У конкуренцији “ПИОНИРА“ прво место освојила је екипе “Гаучоси“ Чачак, која је у финалу победила екипу “Звезда“ из Ужица. Трећепласиране екипе су “Дуел“ из Крушевца и “Арес“ из Чачка. Најбољи играч је Лазар Спасојевић из “Гаучоса“, а иста екипа имала је и најбољег голмана Павла Тошића, док је екипа “Звезда“ дала најбољег стрелца Марка Гордића .
У оквиру Трофеја, традиционално су одиграна и два сателит турнира . Код полетараца (2015. годиште), победник је екипа “Арес“ из Чачка, испред екипа “Диф“ из Косовске Митровице, “Бразилске кариоке“ из Велике Дренове и “Космет“ из Лепосавића .
ОФК Пожега је победник ,,млађих полетараца“ (2016. годиште), друго место освојила је екипа “Слоге“ из Пожеге, а треће су поделили “Арес“ из Чачка и “Диф“ из К. Митровице .
Добитник овогодишње „Златне плакете“ за изузетан допринос у развоју дечијег фудбала је Николи Миловановићу, фудбалски радник из Чачка.
Пехаре и медаље, доделио је, у име локалне самоуправе, Милош Јовичић, заменик председника општине Лучани.
Заједничка оцена свих учесника и гостију јесте да је турнир у потпуности успео и да је оправдао високу позицију у зимском календару оваквих манифестација у Србији .