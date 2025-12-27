Društvo Kultura

ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ УСПЕШНО СПРОВОДИ ЛЕПЕЗУ АКТИВНОСТИ ИЗ ДОМЕНА НАРОДНЕ КУЛТУРЕ

Z. Ј. Komentara (0)

РУКОРАДИ, ОБИЧАЈИ, ВЕШТИНЕ…

Бројне активности Центра за неговање традиције Чачак током децембра, последњег месеца у 2025. години, потврђују богат едукативни програм који ова установа, коју успешно и осмишљено води директор Зоран Рајичић, реализује на територији чачанског градског и сеоског подручја. Већину активности овог Центра у духу неговања традиционалних вредности и вештина подржало је Министарство културе Републике Србије. 

У више наврата, почев од 3. децембра, одржане су едукативне радионице „Пустовање вуне и употреба материјала из природе“ које је подржало Министарство културе Републике Србије. Прва је реализована у ОШ ,,Свети Ђакон Авакум“ у Трнави, као и наставак радионице и завршетак радова у истој школи. Иста радионица одржана је у оквиру посела 6. децембра у Жаочанима, на којој су учествовали малишани из села Мршинци, Качулице и Жаочани.И23. децембра, у оквиру редовних активности Центра за неговање традиције одржана је радионица пустовања вуне за ученике другог разреда ОШ „Милица Павловић“. Током двочасовне радионице деца су савладала основне технике пустовања вуне и до краја радионице створила готове производе које ће понудити посетиоцима на школском новогодишњем базару.  

Напоселу у Жочанима одржаном у просторијама Удружења ,,Љубав на сеоски начин“ предате су народне ношње, као донација Министарства културе Републике Србије, а 3. децембра одржано је и предавање у Жаочанима у Удружењу ,,Љубав на сеоски начин“ – ,,Птице Чачка и околине“.

Почетком овог месеца у ОШ ,,Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима и у ОШ ,,Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ у Бресници, одржан је јавни час „Упознавање са фрулом“, као час традиције. Током промоције умећа свирања на традиционалном инструменту професорке и фрулаша Јоване Вучковић, ученици су били у прилици да присуствују изузетној презентацији овог древног музичког инструмента. Заинтересовани ученици имали су прилику да у оквиру фрулашке секције бесплатно наставе дружење са овим инструментом и посвете се неговању наше музичке традиције, чиме су обогаћене ваннаставне активности ученика ових школа. Пројекат је подржало Министарство културе Републике Србије.

У том контексту, у организацији Центра за неговање традиције, фрулаши су учествовали и на ,,Frula festu“ у Суботици, где је 5. децембра одржан целовечерњи концерт фрулаша као вансаборска активност. И овај пројекат подржало је Министарство културе Републике Србије.

Центар за неговање традиције Чачак негујући историјску традицију учествовао је у обележавању Годунске битке на Каблару, 6. децембра.

          У Жаочанима  је 12. децембра одигранапредстава,,Светозар III“, урнебесна комедија проглашена за најбољу монодраму на 24. Међународном фестивалу монодраме у Источном Сарајеву. Комад је понео и Златну колајну „Маја Димитријевић“ на 44. Фестивалу монодраме и пантомиме. „Светозара Трећег“ успешно игра Иван Перковић.

Средином децембра у Удружењу ,,Беле пчеле“ у Доњој Трепчи одржана је радионица ,,Макраме – уметност везивања чворова“, едукатор је био Владимир Радуловић. 

Друга половина децембра посвећена је представљању  монографије „Сеоске славе и записи на територији Града Чачка, села на левој обали Западне Мораве“ Јелене Милићевић, мастер етнолога антрополога, која представља наставак прошлогодишњег истраживања обичајне праксе обележавања обетина у чачанском крају, као и пописа записа у селима на територији Чачка. Градска промоција одржана је 24. децембра у Галерији Народног музеја, а планиране су и промоције у Удружењу жена ,,Вујетинчане“ у Вјетинцима и у УЖ „Беле пчеле“ у Доњој Трепчи. И овај пројекат је  подржало Министарство културе Републике Србије.

З. Л. С.

Фотографије: Центар за неговање традиције Чачак

