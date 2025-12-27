ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ УСПЕШНО СПРОВОДИ ЛЕПЕЗУ АКТИВНОСТИ ИЗ ДОМЕНА НАРОДНЕ КУЛТУРЕ

РУКОРАДИ, ОБИЧАЈИ, ВЕШТИНЕ…
Бројне активности Центра за неговање традиције Чачак током децембра, последњег месеца у 2025. години, потврђују богат едукативни програм који ова установа, коју успешно и осмишљено води директор Зоран Рајичић, реализује на територији чачанског градског и сеоског подручја. Већину активности овог Центра у духу неговања традиционалних вредности и вештина подржало је Министарство културе Републике Србије.
У више наврата, почев од 3. децембра, одржане су едукативне радионице „Пустовање вуне и употреба материјала из природе“ које је подржало Министарство културе Републике Србије. Прва је реализована у ОШ ,,Свети Ђакон Авакум“ у Трнави, као и наставак радионице и завршетак радова у истој школи. Иста радионица одржана је у оквиру посела 6. децембра у Жаочанима, на којој су учествовали малишани из села Мршинци, Качулице и Жаочани.И23. децембра, у оквиру редовних активности Центра за неговање традиције одржана је радионица пустовања вуне за ученике другог разреда ОШ „Милица Павловић“. Током двочасовне радионице деца су савладала основне технике пустовања вуне и до краја радионице створила готове производе које ће понудити посетиоцима на школском новогодишњем базару.
Напоселу у Жочанима одржаном у просторијама Удружења ,,Љубав на сеоски начин“ предате су народне ношње, као донација Министарства културе Републике Србије, а 3. децембра одржано је и предавање у Жаочанима у Удружењу ,,Љубав на сеоски начин“ – ,,Птице Чачка и околине“.
Почетком овог месеца у ОШ ,,Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима и у ОШ ,,Ђенерал Марко Ђ. Катанић“ у Бресници, одржан је јавни час „Упознавање са фрулом“, као час традиције. Током промоције умећа свирања на традиционалном инструменту професорке и фрулаша Јоване Вучковић, ученици су били у прилици да присуствују изузетној презентацији овог древног музичког инструмента. Заинтересовани ученици имали су прилику да у оквиру фрулашке секције бесплатно наставе дружење са овим инструментом и посвете се неговању наше музичке традиције, чиме су обогаћене ваннаставне активности ученика ових школа. Пројекат је подржало Министарство културе Републике Србије.
У том контексту, у организацији Центра за неговање традиције, фрулаши су учествовали и на ,,Frula festu“ у Суботици, где је 5. децембра одржан целовечерњи концерт фрулаша као вансаборска активност. И овај пројекат подржало је Министарство културе Републике Србије.
Центар за неговање традиције Чачак негујући историјску традицију учествовао је у обележавању Годунске битке на Каблару, 6. децембра.
У Жаочанима је 12. децембра одигранапредстава,,Светозар III“, урнебесна комедија проглашена за најбољу монодраму на 24. Међународном фестивалу монодраме у Источном Сарајеву. Комад је понео и Златну колајну „Маја Димитријевић“ на 44. Фестивалу монодраме и пантомиме. „Светозара Трећег“ успешно игра Иван Перковић.
Средином децембра у Удружењу ,,Беле пчеле“ у Доњој Трепчи одржана је радионица ,,Макраме – уметност везивања чворова“, едукатор је био Владимир Радуловић.
Друга половина децембра посвећена је представљању монографије „Сеоске славе и записи на територији Града Чачка, села на левој обали Западне Мораве“ Јелене Милићевић, мастер етнолога антрополога, која представља наставак прошлогодишњег истраживања обичајне праксе обележавања обетина у чачанском крају, као и пописа записа у селима на територији Чачка. Градска промоција одржана је 24. децембра у Галерији Народног музеја, а планиране су и промоције у Удружењу жена ,,Вујетинчане“ у Вјетинцима и у УЖ „Беле пчеле“ у Доњој Трепчи. И овај пројекат је подржало Министарство културе Републике Србије.
З. Л. С.
Фотографије: Центар за неговање традиције Чачак