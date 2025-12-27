Sport

ЧВРСТО И ПАМЕТНО НА ПРВОПЛАСИРАНОГ

vladecaglas Komentara (0)

После успеха у Новом Саду екипу “Чачка 94 Quantox” вечерас, 27. децембра, у дворани СЦ “Младост” поред Мораве очекује дуел са водећим тимом МеридианБет КЛС “Златибор Моцартом”. Чајетинци су у досадашњем делу првенства остварили 11 победа и доживели само један пораз, што најбоље говори о њиховој снази.

Стефан Лакић

– Морамо да играмо чврсто, паметно и прецизно, јер се ради о искусној екипи која сваку противничку грешку кажњава. Од Стојана Додића, прикључио се скоро екипи, очекујем да допринесе снажнијој игри под оба коша, а и да ћемо са њим играти брже – рекао је поуздани Стефан Лакић.

Осим снажног противника, Чачанима ће у овом дуелу, а вероватно и у наредном, проблем представљати изостанак Бумбића, на кога је након повреде Думића и одласка Кочовића пао сав терет организовања игре.

– За сада не размишљамо о довођењу појачања на бековским позицијама. Ослонићемо се на млађе играче, да видимо колико они могу да пруже – рекао је тренер Жељко Бугарчић.

Жељко Бугарчић

Дуел између “Чачка 94 Quantox” и “Златибор Моцарта” почиње у 18 сати.

В. Д.

