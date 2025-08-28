НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ ОДРЖАН ПРВИ БУРГЕР ФЕСТ
Чачак је добио још један фестивал и то гатрономског типа. Протеклог викенда, 22. и 23. августа, на Градској плажи крај Мораве, први пут у нашем граду одржан је Бургер Фест. Бургер мајстори из Чачка, али и других градова наше земље правили су најбоље бургере, који су одушевили све оне који су их пробали.
- Бургер Фест је настао из жеље да Чачку дамо један потпуно нов, модеран и урбано забавни догађај. Хтели смо да спојимо добру храну, дружење и музику, нешто што ће окупити људе свих генерација. Идеја је била да покажемо да Чачак може да има фестивал који по квалитету и енергији може да стане раме уз раме са великим градовима – рекла је Мина Калајџић, један од организатора догађаја.
Овај догађај био је одлична прилика да посетиоци пробају нове укусе и уживају у гастрономској понуди која је потпуно нова за наш град. Бургер Фест за два дана колико је трајао донео је нешто потпуно ново, поред стандардних домаћих специјалитета који се могу пробати у Чачку, ово је била прилика да се помешају аутентични укуси и мириси бургера. Најразличитије врсте бургера, топинзи, прилози, освојили су посетиоце, који са нестрпљењем ишчекују наредну годину.
- Имали четири учесника: Ž Burger из Београда, Gorilla Burger из Београда, Mixer Urban Food из Ниша и наше домаће представнике Мак. Свако је донео свој препознатљив стил и аутентичне укусе, па су посетиоци могли да уживају у различитим варијацијама бургера и street food-a – навела је Калајџић.
Фестивал није прави фестивал без добре музике, тако да су вечерњи термини били резервисани за добре журке. Поред укусних бургера и добре забаве за одрасле, организатори су се потрудили да припреме и програм за најмлађе, који су уживали у креативним радионицама, па се може рећи да је фестивал био намењен свим генерацијама.
- Посета је била изнад очекивања, кроз фестивал је током два дана прошло неколико хиљада људи. Атмосфера је била сјајна, а посебно нас радује што су, осим Чачана, дошли и гости из других градова, што је показало да Бургер Фест има потенцијал да прерасте у манифестацију од регионалног значаја – истакла је наша саговорница, додавши да ништа не би било могуће без подршке партнера и спонзора, као и локалне самоуправе која је препознала значај фестивала.
Организаори планирају да прошире догађај, са циљем да се уврсти у календар дешавања који се сваке године дешавају у нашем граду и окупљају велики број посетилаца, који понесу само најлепше утиске.
- Бургер Фест је показао да постоји огромно интересовање и потреба за оваквим догађајима. Већ сада планирамо наредно издање, са још више излагача, пратећег програма и изненађења за посетиоце. Наш циљ је да Бургер Фест постане традиционална манифестација у Чачку и да сваке године буде све бољи и посећенији – навела је Калајџић.
Виолета Јовичић