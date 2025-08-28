Верица Јовановић: Ушли смо у нови талас епидемије, највећи број заражених није вакцинисан ИЗВОР: РТС Дефинитивно се може рећи да смо ушли у нови талас епидемије, рекла је за РТС директорка Института „Батут“ Верица Јовановић. Додала је да се број пацијената на болничком лечењу удвостручио у последње две недеље и да њихове клиничке слике нису […]
Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас
У Дому здравља у Чачку, сутра од 8 до 17 часова, биће организовани превентивни стоматолошки прегледи за наше суграђане. Стоматолошке услуге пружаће се бесплатно и без заказивања, за децу, студенте, труднице и особе старије од 65 година.