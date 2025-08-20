БАРАЛИЋ ДЕМАНТОВАО ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ СА ЛАЖНОГ ПРОФИЛА ОБЈАВЉЕНЕ ДА МУ СЕ НАНЕСЕ ШТЕТА

„НИКО КО МЕ ПОЗНАЈЕ НЕ БИ ПОВЕРОВАО У ТАКВЕ ЛАЖИ!“
Заменик председника Скупштине града Чачка и дугогодишњи функционер СПС-а Рајко Баралић се у уторак, 19. августа, обратио јавности и демантовао да је изјавио да је наредио „да сваки полицајац који не омасти пендрек добије умањење зараде 20 одсто“, а то је, како је објаснио, била прва од две објаве на лажном профилу са кога су ширене дезинформације са намером да му се нанесе лична штета. Баралић је при томе навео да тај лажни профил не припада ниједном опозиционом политичару, нити опозиционом одборнику у Чачку, а такође ни градоначелнику, његовом заменику и помоћницима, нити председнику Скупштине града, већ једном члану Градског већа, чије име није навео.
Заменик председника Скупштине града Рајко Баралић је навео да су се три дана пре одржавања конференције за новинаре коју је сазвао, појавиле две, наводно његове изјаве, у које, свакако, не би поверовао нико ко га познаје.
– Прва објава гласи: „Рајко Баралић, високи функционер СПС-а наредио је да сваки полицајац који не омасти пендрек добије умањење зараде 20 одсто. Хајде да га учинимо познатим“. Друга је још гора: „Рајко Баралић, заменик председника Скупштине града Чачка, дао је наредбу да се мастурбира на децу“, а испод тога: „Хајде да га учинимо славним“. Нисам вас позвао да разуверавам било кога да ја то нисам рекао, већ само да остане забележено да је ово тренутак бешчашћа, да је ово нешто што ја никада не бих могао ни помислити, ни урадити, нити да је то нешто што би икада један социјалиста у Чачку могао да каже – рекао је Баралић, објашњавајући да је објављивање наведених дезинформација на лажном профилу било срачунато са циљем да се блокадери мотивишу и дођу и пред просторије СПС-а и да их тамо, како они кажу, “окајгане“, а уједно и да се дезавуише принципијелни став СПС-а и његов скупштински рад.
Баралић је навео да нема намеру да се обраћа Тужилаштву за високо-технолошки криминал како би се открило ко је те лажне објаве пласирао на друштвене мреже, јер он зна „да тај профил и десетине других лажних профила припадају једном политичком мешетару, представнику полусвета, који се бави пословима којим се нормалан човек никада не би бавио и који је, ваљда, разумео да се на тај начин стиже до врха“.
– Ради се о члану Градског већа. Нама је циљ да покажемо каква багра може да буде постављена да ради одговоран посао у граду који има скоро 100.000 бирача и буџет од седам милијарди динара. То заслужује оцену способности у некој специјализованој установи – нагласио је Баралић.
Заменик председника Скупштине града је рекао да су испод тих неистинитих објава са лажних профила ишли сурови коментари, да су му клели унуке, објављивали куда шета и слично, али да је на 90 одсто тих коментара одговорио сасвим учтиво, свакоме персирајући и објашњавајући да он тако нешто никада не би изјавио, нити помислио на тако нешто.
Баралић је подсетио да је три пута био народни посланик и да је у Скупштини Републике Србије усвојено 37 амандмана које је поднео као опозициони посланик, међу којима је био и амандман да се буџет Београда умањи за 80 милиона динара и да се та средства доделе ЈП „Рзав“ Ариље, али да су тадашњи посланици владајуће коалиције из Чачка, нажалост, гласали против тог амандмана због страначке дисциплине. Он је такође нагласио да је вршећи функцију заменика председника Скупштине града, на молбу својих драгих пријатеља пристао да се бави само парламентарном активношћу и да никада није ван скупштинске сале коментарисао било чију страначку и одборничку активност. Додао је да не учествује у креирању политике, већ да са осталим одборницима СПС-а учествује у технологији и поступку доношења скупштинских одлука, мишљења и закључака у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом града Чачка и Пословником о раду Скупштине града.
– А зашто су мене одабрали, говорићу у првом лицу једнине да ме разумете, зато што ја и јесам симбол СПС-а у Чачку и шире. Број моје чланске карте, када је та партија имала 550 хиљада чланова, је 75 – напоменуо је Баралић.
Баралић је најавио да ће у понедељак присуствовати координацији са руководством града Чачка и да ће изнети свој став везано за неистине које су на његов рачун објављене са лажног профила и пласиране на друштвеним мрежама.
– Неки од њих, иначе, намигују са неколицином опозиционих одборника, па макар нека изнесу карте на сто и нека кажу: „Ово су људи који би могли подржати нову већину“ и ја ћу честитати и аплаудирати. Ми с тим у вези нећемо правити никакву сметњу и никакве проблеме. На прошлој конференцији сам изјавио да ми држимо реч. Коалициони споразум постоји не зато што смо ми заљубљени у било чији политички програм, већ зато што је процењено да ће град ефикасније да функционише уколико буде имао стабилну већину – закључио је Рајко Баралић.
В. С.