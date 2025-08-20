Dragačevo

10. КУПУСИЈАДА У ПУХОВУ

субота, 30.август 2025. године

-спортски центар Пухово-

У суботу, 30. августа на теренима спортског центра у Пухову, биће организована 10. Купусијада.

Поред такмичења у спремању купуса организатори ће приредити  пригодан културно-уметнички програм  у оквиру којег ће наступити КУД-ови, трубачки оркестри као и певачке групе које ће се публици представити у ревијалном делу и песмом одати признање певачкој групи “Српска шајкача“ која слави 25 година рада.

Тим поводом ће бити уприличена и промоција књиге аутора Драгана Николића    „Шајкача песмом опевана“.

Организатори манифестације су општина Лучани и Месна заједница Пухово, док је помоћ у организацији пружио Културни центар општине Лучани, Гуча.

