10. КУПУСИЈАДА У ПУХОВУ
субота, 30.август 2025. године
-спортски центар Пухово-
У суботу, 30. августа на теренима спортског центра у Пухову, биће организована 10. Купусијада.
Поред такмичења у спремању купуса организатори ће приредити пригодан културно-уметнички програм у оквиру којег ће наступити КУД-ови, трубачки оркестри као и певачке групе које ће се публици представити у ревијалном делу и песмом одати признање певачкој групи “Српска шајкача“ која слави 25 година рада.
Тим поводом ће бити уприличена и промоција књиге аутора Драгана Николића „Шајкача песмом опевана“.
Организатори манифестације су општина Лучани и Месна заједница Пухово, док је помоћ у организацији пружио Културни центар општине Лучани, Гуча.