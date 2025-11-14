ПЕТАК, 14. НОВЕМБАР, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – BELDOCS EHO – ревија документарних филмова
Турнеја Међународног фестивала документарног филма Beldocs под називом BELDOCS EHO изграђује и едукује публику широм Србије још од 2011. године квалитетним и атрактивним програмом. Део званичне селекције 18. издања Beldocsa приказује се у више од двадесет места у Србији. Овог новембра, и у КЦ Чачак, четири сјајна документарца награђена на престижним светским филмским фестивалима!
„ПИСМА ИЗ ВУЧЈЕ УЛИЦЕ“ Пољска, 2025, 96′
Арџун Талвар, пореклом Индијац, доселио се у Пољску пре десет година. Са жељом да се интегрише у заједницу, почиње да снима филм о својим комшијама који ће се показати много шармантнијим него што су изгледали на први поглед. Једна улица у центру Варшаве која крије своје мистерије, постаће портрет модерне Европе и људи који живе у раскораку између прошлости и садашњости, замишљене и стварне домовине. Режија: Арџун Талвар Улаз слободан.
Мала сала у 20.00 ч.