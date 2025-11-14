културни центар
Kultura

BELDOCS EHO – ревија документарних филмова

G. D. Komentara (0)

ПЕТАК, 14. НОВЕМБАР, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЧАК – BELDOCS EHO – ревија документарних филмова

Турнеја Међународног фестивала документарног филма Beldocs под називом BELDOCS EHO изграђује и едукује публику широм Србије још од 2011. године квалитетним и атрактивним програмом. Део званичне селекције 18. издања Beldocsa приказује се у више од двадесет места у Србији. Овог новембра, и у КЦ Чачак, четири сјајна документарца награђена на престижним светским филмским фестивалима! 

ПИСМА ИЗ ВУЧЈЕ УЛИЦЕ“ Пољска, 2025, 96′

Арџун Талвар, пореклом Индијац, доселио се у Пољску пре десет година. Са жељом да се интегрише у заједницу, почиње да снима филм о својим комшијама који ће се показати много шармантнијим него што су изгледали на први поглед. Једна улица у центру Варшаве која крије своје мистерије, постаће портрет модерне Европе и људи који живе у раскораку између прошлости и садашњости, замишљене и стварне домовине. Режија: Арџун Талвар Улаз слободан.

Мала сала у 20.00 ч.

Slične Vesti
Kultura

ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ „У НЕСТАЛНОМ СВЕТУ”

vladecaglas

ОТВОРЕНА ТРАДИЦИОНАЛНА  МАНИФЕСТАЦИЈА XXVI ПРОЛЕЋНИ АНАЛЕ У ОКВИРУ „ЧАЧАНСКЕ РОДНЕ” Традиционално сабрање уметничких отелотворења Пролећног анала броји 26. отварање! Овогодишње Пролећно анале XXVI „У несталном свету” одржано је у петак, 12. маја, у Ликовном салону Културног центра Чачак. Изложба је део пројекта Чачак – прва Престоница културе Србије, у сегменту пројекта названом „На раскршћу”. Селектор […]

Културни центар
Aktuelno Kultura

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ Културног центра Чачак

G. D.

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ ВЕЧЕРАС РИВАЛИ (драма, романса)                                                                        Велика сала у 18:00 ВИДЕОТЕКА (драма, фантазија)                   […]
Aktuelno Kultura

Поетски перформанс „Сви ми – Поезија зна!”

G. D.

У петак, 29. новембра, у 19 чaсова, у Великој сали Градске библиотеке Чачак очекује вас јединствен поетски перформанс под називом „Сви ми – Поезија зна!”. Тринаест младих песника извешће поетску представу која обухвата индивидуалне сегменте „Сањам оца и ножеве” Радмиле Петровић, „Срце твоје у мом уму” Марије Драгнић и „Градске срне” Алексе Крстића, као и […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.