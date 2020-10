Beograd treća prestonica na svetu po aerozagađenju, Čačak i Kosjerić još zagađeniji

Sveže i oblačno sa kišom U Srbiji će danas biti sveže i umereno do potpuno oblačno, mestimično uz slabu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće umeren, ponegde i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od devet do 15, najviša dnevna od 15 na jugoistoku do 23 na severozapadu Srbije. Uveče i u toku noći postepeno […]

