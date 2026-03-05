Бесплатно коришћење тезги за Осмомартовски вашар

Град Чачак и ове године наставља са подршком малим произвођачима, занатлијама и продавцима уникатних предмета, поводом предстојећег празника жена, 8. марта. Коришћење тезги на традиционалном Осмомартовском вашару биће потпуно бесплатану за све излагаче.
-Жеља нам је да омогућимо суграђанима који се баве производњом уникатних поклона, цвећа и рукотворина да своје производе пласирају без додатних трошкова, а посетиоцима вашара да уживају у богатој понуди у центру нашег града. Ова мера је део наше шире стратегије подршке локалном предузетништву и очувању традиције окупљања у празничним данима – рекао је помоћник градоначелника Милош Теофиловић.
Кабинет градоначелника Чачка