Бесплатно коришћење тезги за Осмомартовски вашар

Град Чачак и ове године наставља са подршком малим произвођачима, занатлијама и продавцима уникатних предмета, поводом предстојећег празника жена, 8. марта. Коришћење тезги на традиционалном Осмомартовском вашару биће потпуно бесплатану за све излагаче.

-Жеља нам је да омогућимо суграђанима који се баве производњом уникатних поклона, цвећа и рукотворина да своје производе пласирају без додатних трошкова, а посетиоцима вашара да уживају у богатој понуди у центру нашег града. Ова мера је део наше шире стратегије подршке локалном предузетништву и очувању традиције окупљања у празничним данима – рекао је помоћник градоначелника Милош Теофиловић.

Кабинет градоначелника Чачка

Društvo

АМБАСАДА ИЗРАЕЛА ОБЕЗБЕДИЛА ДОНАЦИЈУ ЗА НАРОДНЕ КУХИЊЕ У СРБИЈИ, МЕЂУ КОЈИМА ЈЕ И ЧАЧАНСКА

vesnas

Поводом јеврејског верског празника светлости и слободе – Ханука, Aмбасада Израела у Београду донирала је крофне за кориснике 11 народних кухиња у Србији, међу којима су и корисници Народне кухиње у Чачку, а акцији се даровањем напитака придружила и компанија „Књаз Милош“. Посредством чачанског Црвеног крста, допремљене су и дистрибуиране крофне и напици за око […]
Društvo

АКТИВИЗАМ МЛАДИХ: ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД ОПЛЕМЕЊУЈЕ!

vesnas

Истраживање Кровне организације младих Србије је показало да је мање од четвртине припадника млађих генерација у нашој земљи у периоду пандемије Ковида – 19 било укључено у разне волонтерске акције. Највећи број младих је волонтирао самоиницијативно кроз помоћ комшијама и неформално организовање (78,7 одсто), а када је реч о организованом волонтирању најактивнији су били у […]
Grad Sport

ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛУН ТОДОРОВИЋ ПРИМИО ФУДБАЛЕРКЕ „БОРЦА“

vladecaglas

Иако постоји само нешто више од пет година Женски градски фудбалски клуб „Борац“ је успео да се високо позиционира на српској женској фудбалској сцени и да полако враћа углед који је у овом спорту некада имао „1. октобар“ када је Чачак, уз Загреб и Земун, био један од центара женског фудбала у некадашњој Југославији. Овогодишња […]

