Министарка Ђедовић Хандановић у Лучанима доделила уговоре за енергетску санацију домаћинстава

Deset porodica sa teritorije Opštine Lučani dočekaće prolećnu sezonu i početak poljoprivrednih radova sa novom poljoprivrednom mehanizacijom koja će olakšati i ubrzati njihov rad na obradi zemlje. Poljoprivredna oprema donirana je u okviru projekta „Zasad za zajednicu Lučani“, koji su po treći put zajednički finansirali – Opština Zollikon iz Ciriha, uz podršku gospodina Nebojše Račića […]

