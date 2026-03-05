Министарка Ђедовић Хандановић у Лучанима доделила уговоре за енергетску санацију домаћинстава

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић доделила је у Лучанима, са председником општине Милованом Доловићем, 96 уговора грађанима који су добили субвенције државе за спровођење мера енергетске санације у становима и породичним кућама.
– Драго ми је да смо данас у Лучанима доделили 96 уговора домаћинствима за мере енергетске санације, којима ће смањити потрошњу енергије и побољшати своје услове становања. Министарство рударства и енергетике и локална самоуправа издвојили су за субвенције близу 20 милиона динара, на јавном позиву спроведеном прошле године – рекла је министарка.
Указала је да је у последње три године локална самоуправа у сарадњи са министарством уложила 38 милиона динара у подршку грађанима како би унапредили енергетску ефикасност својих домова.
– Заједно смо омогућили да 310 домаћинства у општини Лучани замени врата и прозоре у својим домовима, уради изолацију фасаде, угради ефикасније котлове, соларне панеле или топлотне пумпе и тако постану енергетски ефикаснији. Социјално рањивим грађанима омогућили смо субвенције у износу до 90 одсто укупне вредности енергетске санације које у потпуности обезбеђује ресорно министарство док у сарадњи са локалном самоуправом омогућавамо осталим грађанима субвенције од 50 до 65 одсто вредности радова – рекла је Ђедовић Хандановић.
Министарка је рекла да пример успешне сарадње на унапређењу енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја представља и данашња посета предшколској установи „Наша радост“ у Лучанима, у којој су почели радови на уградњи соларне електране снаге 40 kW.
– Укупна вредност инвестиције, која ће бити завршена до краја месеца, износи 3,66 милиона динара од чега је министарство издвојило 70% средстава, а локална самоуправа 30. Тиме ће се смањити финансијски трошкови предшколске установе за електричну енергију коришћењем соларне енергије за сопствене потребе – рекла је министарка.
Министарка је подсетила да је ресорно министарство у оквиру истог програма подржало изградњу соларне електране снаге 150 kW са реконструкцијом термичког омотача на пумпној станици „Пухово“, вредности скоро 20 милиона динара. „Такође смо подржали замену постојећег котла ефикаснијим на дрвну сечку у О.Ш. „Марко Пајић“ за коју смо са локалном самоуправом укупно обезбедили 37,4 милиона динара, од којих су 70 одсто средства министарства – рекла је министарка.
Председник општине Лучани Милован Доловић рекао је да се број корисника субвенција из године у годину повећава.
– Пре пет година смо започели са субвенционисањем мера енергетске ефикасности током пилот пројекта министарства и од тада заједно радимо на његовом развоју. У наредном периоду очекујемо да ћемо наставити са пројектом, као и улагањем у мере енергетске ефикасности. Све више домаћинстава уграђује и соларне панеле, који уз субвенције тренутно захтевају мању инвестицију а значајно смањују потрошњу електричне енергије – рекао је Доловић.
Министарство рударства и енергетике