У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– ТЕМА: НАКОН САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ УКИНУТЕ БЛОКАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

– ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2025-2030.

– У ТОКУ ТЕСТИРАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ОБЈЕКАТА  НА ВИДИКОВЦУ НА КАБЛАРУ

– Рециклажа опасног отпада од Нове године без подстицаја! ХОЋЕМО ЛИ ОПЕТ У РЕКАМА ГЛЕДАТИ ШПОРЕТЕ  И  ВЕШ МАШИНЕ?

– Иницијатива Завичајног друштва „Чачани“ – УЛИЦЕ НАЗВАТИ ПО ЗНАЧАЈНИМ ЖЕНАМА ЧАЧКА

– Представљени мемоари кнегиње ЈЕЛИСАВЕТЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ – „ТАМО ДАЛЕКО“ ОДАВНО НИЈЕ ДАЛЕКО.

– ПОЛА ВЕКА ОД САОБРАЋАЈНЕ ТРАГЕДИЈЕ У ЧАЧАКУ 1976.  – ПОГИНУЛО 11 ЉУДИ

– ЛУЧАНИ: У сусрет локалним изборима – ПРОГЛАШЕНЕ ТРИ ЛИСТЕ

– ИВАЊИЦА: Помоћник минстра ЛУКА ЧАУШИЋ посетио Ватрогасно-спасилачку јединицу – НОВА СТАНИЦА ДО КРАЈА ГОДИНЕ

ЧЕТИРИ пацијента на ковид одељењу

На ковид одељењу Опште болнице Чачак хоспитализованa су четири пацијента. У респираторном центру нема пацијената.У протекла 24 часа један пацијент је отпуштен, пријема није било. Од 142 узорка из Чачка позитивно је осам, из Горњег Милановца од 93 узорка позитивно је десет, из Лучана од 15 узорака позитиван је један и из Ивањице од 58 узорака позитиван […]

СЕРВИС
СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за СРЕДУ, 29. септембар

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ за СРЕДУ, 29. септембар ПОРОДИЛИШТЕЈуче у Породилишту чачанске Болнице није рођена ни једна беба. ХИТНА ПОМОЋЈуче је обављено 28 прегледа у амбуланти и 52 кућне посете.АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈАутобуси на градским, приградским и међуградским линијама саобраћају по реду вожње.ДЕЖУРНА АПОТЕКАДежурна апотека је Др Драгиша Мишовић.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈАЗбог прикључења нове трафо-станице за нову асфалтну базу, у Вранићима, код […]

ЛЕТО (Фото: Ивана Јоксић)
Данас сунчано и топло, температура и до 37 степени

Данас сунчано и топло, температура и до 37 степени ИЗВОР: РТС У највећем делу Србије данас ће бити сунчано и топло, уз температуру и до 37 степени. Поподневни пљускови са грмљавином очекују се само на планинама. У највећем делу Србије током дана ће бити сунчано, на југу и истоку земље и веома топло. Данас сунчано […]

