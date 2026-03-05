У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

– ТЕМА: НАКОН САСТАНКА У МИНИСТАРСТВУ ПОЉОПРИВРЕДЕ УКИНУТЕ БЛОКАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА
– ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О ПЛАНУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2025-2030.
– У ТОКУ ТЕСТИРАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ОБЈЕКАТА НА ВИДИКОВЦУ НА КАБЛАРУ
– Рециклажа опасног отпада од Нове године без подстицаја! ХОЋЕМО ЛИ ОПЕТ У РЕКАМА ГЛЕДАТИ ШПОРЕТЕ И ВЕШ МАШИНЕ?
– Иницијатива Завичајног друштва „Чачани“ – УЛИЦЕ НАЗВАТИ ПО ЗНАЧАЈНИМ ЖЕНАМА ЧАЧКА
– Представљени мемоари кнегиње ЈЕЛИСАВЕТЕ КАРАЂОРЂЕВИЋ – „ТАМО ДАЛЕКО“ ОДАВНО НИЈЕ ДАЛЕКО.
– ПОЛА ВЕКА ОД САОБРАЋАЈНЕ ТРАГЕДИЈЕ У ЧАЧАКУ 1976. – ПОГИНУЛО 11 ЉУДИ
– ЛУЧАНИ: У сусрет локалним изборима – ПРОГЛАШЕНЕ ТРИ ЛИСТЕ
– ИВАЊИЦА: Помоћник минстра ЛУКА ЧАУШИЋ посетио Ватрогасно-спасилачку јединицу – НОВА СТАНИЦА ДО КРАЈА ГОДИНЕ