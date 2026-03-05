ПОМОЋ ЗА ОБЈЕКТЕ ОШТЕЋЕНЕ У ПОЖАРУ

На 40. седници Градског већа, 3. марта, на дневном реду је било и „Доношење правилника о утврђивању програма помоћи и обнове изгорелих и оштећених економских објеката на територији Града Чачка, услед дејства пожара у јуну, јулу и августу 2025. године“. Заменик градоначелника навео је о да је Министарство за јавна улагања определило милион и по динара и та средства ће бити распоређена према утрђеном правилнику. У том правилнику је јасно назначено да ли је реч о објектима изграђеним од чврстог, мешовитог или лаког материјала.
– Та четири објекта су помоћна, није било штете на стамбеним. Град Чачак сваке године помаже, ако има оштећења од пожара, без обзира на то да ли су се они догодили у летњем периоду, када су високе температуре и велике врућине. Нисмо у обавези, али према извештајима Ватрогасно-спасилачке јединице и Полицијске управе и наше комисије на терену, издвојимо одређену суму. На прошлој седници Градског већа донели смо одлуку о финансијској помоћи, због штета које су изазвала два пожара у Бресници и по један у Бечњу и у Врначанима – подсетио је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка.