ПОМОЋ ЗА ОБЈЕКТЕ ОШТЕЋЕНЕ У ПОЖАРУ

Z. Ј. Komentara (0)

На 40. седници Градског већа, 3. марта, на дневном реду је било и „Доношење правилника о утврђивању програма помоћи и обнове изгорелих и оштећених економских објеката на територији Града Чачка, услед дејства пожара у јуну, јулу и августу 2025. године“. Заменик градоначелника навео је о да је Министарство за јавна улагања определило милион и по динара и та средства ће бити распоређена према утрђеном правилнику. У том правилнику је јасно назначено да ли је реч о објектима изграђеним од чврстог, мешовитог или лаког материјала.

Владан Милић, заменик градоначелника Чачка

– Та четири објекта су помоћна, није било штете на стамбеним. Град Чачак сваке године помаже, ако има оштећења од пожара, без обзира на то да ли су се они догодили у летњем периоду, када су високе температуре и велике врућине. Нисмо у обавези, али према извештајима Ватрогасно-спасилачке јединице и Полицијске управе и наше комисије на терену, издвојимо одређену суму. На прошлој седници Градског већа донели смо одлуку о финансијској помоћи, због штета које су изазвала два пожара у Бресници и по један у Бечњу и у Врначанима – подсетио је Владан Милић, заменик градоначелника Чачка. 

Првог дана викенда потребни и кишобран и сунцобран

G. D.

ИЗВОР: РТС Првог дана викенда биће облачно и нестабилно, а киша и пљускови са грмљавином биће чешћи после подне. Понегде се очекује и град. Јутарња температура износиће од 12 до 28 степени. И у Београду ће повремено падати киша, а температура ће се кретати до 25. подељка. Наставља се променљиво облачно и нестабилно време, местимично […]
ЧАЧАК ОД ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕ 2023. И СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ДО 2027.

vladecaglas

Извор: Кабинет градоначелника Чачка СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДА ЧАЧКА ДО 2027. ГОДИНЕ Град Чачак ће 2023. године понети ласкаву титулу прве Националне престонице културе. Инфраструктурни радови се увелико одвијају, а реализација програмских садржаја је у поодмаклој фази. Идући у сусрет престоници културе, Град је одлучио да први пут изради стратешки документ који ће се односити […]
ДРАМСКО-МУЗИЧКИ СПЕКТАКЛ „СВЕ БОЈЕ СЛОБОДЕ“

G. D.

Церемонијом отварања Чачак је вечерас званично постао прва Престоница културе Србије. На Градском тргу у Чачку од 20 часова почео је мултимедијални спектакл под називом „Све боје слободе“, који полази од идеје културе као слободе, која представља оно најважније за дух и менталитет Чачка: смисао за различитости, уважавање традиционалног, отвореност за ново и бунт. У […]

