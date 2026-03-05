САОПШТЕЊЕ из Кабинета градоначелника града Чачка преносимо у целости:
Испитивање видиковца на Каблару: Конструкција стабилна и под максималним оптерећењем
Трећи дан тестирања новог видиковца на Каблару потврђује безбедност и стабилност објекта. Главна платформа тренутно је под оптерећењем од 500 до 550 килограма по квадратном метру, што представља кумулативни збир свих терета постављених од почетка процеса.
„Синоћ смо завршили са фазом оптерећивања, а након провера обављених јутрос, прелиминарне анализе показују да се конструкција понаша у потпуности у складу са очекивањима“, изјавио је проф. др Данијел Кукарас са Факултета техничких наука у Новом Саду.
Следећа кључна фаза је потпуно растерећење конструкције. Циљ је да се провери у којој мери се објекат враћа у првобитно стање и тиме потврди његово правилно еластично понашање. Према речима стручњака, ситуација је под апсолутном контролом.