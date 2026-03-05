Grad

Испитивање видиковца на Каблару: Конструкција стабилна и под максималним оптерећењем

САОПШТЕЊЕ из Кабинета градоначелника града Чачка преносимо у целости:

Испитивање видиковца на Каблару: Конструкција стабилна и под максималним оптерећењем

Трећи дан тестирања новог видиковца на Каблару потврђује безбедност и стабилност објекта. Главна платформа тренутно је под оптерећењем од 500 до 550 килограма по квадратном метру, што представља кумулативни збир свих терета постављених од почетка процеса.
„Синоћ смо завршили са фазом оптерећивања, а након провера обављених јутрос, прелиминарне анализе показују да се конструкција понаша у потпуности у складу са очекивањима“, изјавио је проф. др Данијел Кукарас са Факултета техничких наука у Новом Саду.


Следећа кључна фаза је потпуно растерећење конструкције. Циљ је да се провери у којој мери се објекат враћа у првобитно стање и тиме потврди његово правилно еластично понашање. Према речима стручњака, ситуација је под апсолутном контролом.

Aktuelno Grad

OD 49 PODNETIH, GRAD ČAČAK FINANSIRA 33 MEDIJSKA PROJEKTA

V. S.

Članovi Gradskog veća su na današnjoj sednici usvojili predlog da ove godine Grad Čačak iz budžetskih sredstava sufinansira 33 medijska projekta. Na konkurs je prispelo 49 projekata, od kojih je 12 odbijeno, a četiri nisu stigla blagovremeno. Lokalna samouprava je za projektno finansiranje medija opredelila 12 miliona dinara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović je povodom raspodele […]
Društvo Grad Kultura

Свештеник Гојко Перовић – Шта све (не) знамо о СВЕТОМ ПИСМУ

G. D.

Свештеник из Подгорице Гојко Перовић одржаће вечерас у Свечаној сали Гимназије у Чачку предавање под називом „Шта све (не) знамо о Светом писму„, које ће почети у 18.30 часова. Свештеник Гојко Перовић ће говорити о Светом Писму:О Богочовечанском карактеру Светог Писма, о томе како треба да се чита, о могућим погрешним тумачењима.Ово је друго гостовање […]

ЈЕСЕН, ФОТО: МИМА ЗИНДОВИЋ
Društvo Grad

Смена сунца и облака, увече – нигде без кишобрана

G. D.

ИЗВОР: РТС Јутро у земљи сунчано, током дана облачно. Увече стиже наоблачење с кишом. Дневна температура до 24 степена. Сунчано пре подне у Србији. Облачност са Јадрана крајем дана донеће кишу југозападу земље, а током ноћи падаће и у осталим пределима. Смена сунца и облака, увече понесите кишобране Јутарња температура од 4 степена до 11 […]

