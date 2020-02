BIĆE PREDUZETE PREVENTIVNE MERE NA VODOTOKOVIMA DRUGOG REDA

Na današnjem Štabu za vanredne situacije usvojene su preventivne mere za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda. Kako su rekli nadležni ove godine će se raditi sanacija četiri reke, koje pripadaju vodotokovima drugog reda.

-Potok Junato ćemo tretirati od crkve u Prijevoru do uliva u Zapadnu Moravu. Kanal Slatina, koji je mnogo problema pravio prošle godine ćemo tretirati od donjeg Trbušanskog puta do uliva u kanal za navodnjavanje. Radićemo Bresničku reku, od starog mosta do uliva u Zapadnu Moravu, i reku Ostrovku, od magistarlonog puta do uliva u Zapadnu Moravu – rekao je načelnik Štaba za vanredne situacije Bratislav Zečević. On je na glasio da ukoliko dođe do vanredne situacija, sredstva namenjena za ove upotrebe, maraće biti preusmerena na kritične tačke.



Prema njegovim rečima pripadnici jedinica Civilne zaštite prošle godine su sanirali Lozničku reku, Lupnjaču, deo kanala Slatina, deo Trnavske i Ateničke reke, kao i Kulinovački potok.

I. M.