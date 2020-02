“VEĆ VIĐENO“ U HALI KRAJ MORAVE

“Borac“ je u utakmici 20. kola ABA 2 lige odigranoj 28. februara savladao “Široki“ sa 81:69 (21:22; 20:17; 19:11; 31:19).

Foto: Duško Radišić

Gosti su sjajno počeli ovaj susret i pogodili su prvih pet trojki, a odmah zatim i Dario Drežnjak postiže koš uz dodatno slobodno bacanje koje realizuje. Sa druge strane, domaćim košarkašima ne ide šut za tri poena, ali to nadoknađuju dobrom odbranom, posle koje slede brzi kontra napadi koje realizuje Nerandžić. On takav način postiže šest poena , a ubacio je i jednu trojku. To su bili prvi poeni “Borca“ na startu ovog meča. Problemi sa šutem se nastavljaju i u drugoj četvrtini, pa su Čačani prinuđeni da dođu do pogotka “ulascima“ pod obruč. Krajem 16. minuta “Široki“ je u vođstvu 37:30. Tada igrači Marka Marinovića počinju da pojačavaju odbranu i do kraja te četvrtine prave seriju 11:2, tako da na kraju prvih 20 minuta ipak dolaze do vođstva 41:39.

I, onda već toliko puta viđeno u ovoj sezoni. U trećoj četvrtini su zatvoreni prilazi košu, gosti sve više greše i u poslednjih deset minuta “Borac“ ulazi sa dvocifrenom prednošću. U nastavku još jači ritam nameću Čačani. Napadi gostiju se sve češće završavaju greškama posle kojih sledi laka realizacija i konačan rezultat najbolje oslikava šta se dešavalo u tom delu utakmice.

“Borac“: S. Popović 2, Alikadić 3, M. Popović 2, Đoković 8, Krsmanović, Miletić 12, Majstorović 2, Kočović 11, Nerandžić 15, Džons 14, Todorović 10, Čarapić 12.

“Široki“: Kraljević 6, Filipović 10, J. Čović, Čolak 12, Zubac 7, Šušak, Karačić 6, M. Čović, M. Drežnjak 3, D. Drežnjak 20, Damjanović, Batinić 5.

V. D.