„БИТИ ИСТИ, БИТИ ПОСЕБАН…“ – Сутра промоција монографије о Школи „1. новембар“

Након што је прошле седмице приређен леп догађај поводом 51. рођендана Школе за основно и средње образовање „1. новембар“, за сутра је најављена промоција монографије „Пола века загрљаја“, ауторке Слађане Луковић. Ова публикација, која говори о пет деценија рада и развоја Школе, биће представљена јавности у 13 часова у малој сали Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“.
Овом приликом подсећамо како је било на свечаности поводом Дана школе:
Достојно свог великог, 51. рођендана, ученици и запослени Школе за основно и средње образовање ,,1.новембар“ приредили су 31. октобра, дан уочи правог рођендана, приредбу и славље за родитеље, колеге, пријатеље… У свечаном програму симболичног слогана „Стани мало, страшни свете, и ти си некад био дете“ помогли су им другари из ОШ „Др Драгиша Мишовић“ са којима се најчешће виђају на заједничким часовима, а славље су увеличали и музичари Музичке школе „Др Војислав Вучковић“. Обасјано михољским сунцем, зашаренело се тога дана двориште школе и од једноставних, а мудрих речи, разиграних и искрених дечијих осећања, лепих жеља за слављенике.
Директор Школе „1.новембар“ Александар Николић рекао је да су ову школску годину започели са новом динамиком и променама које су „диктирали“ ученици и њихови родитељи. Због повећаног броја ученика и недостатка простора настава се сада одвија у две смене.
– Ми само пратимо потребе наших ученика, прилагођавамо се њиховим способностима и могућностима. Уз формалне, деца учествују и у ваннаставним активностима. Трудимо се да свакоме изађемо у сусрет и да родитељима будемо подршка у животу – рекао је директор Николић.
Професорка енглеског језика у Школи „1. новембар“ Сандра Словић имала је за ову прилику мало другачији изглед, јер је у представи „глумила“ учитељицу, а као и њени ученици уживала је у припремању програма.
– Овај рад је увек леп. Наравно, и захтеван је… Сценска секција постоји дуги низ година, у форми хора, рецитаторске и ритмичке секције. Сада смо све то објединили. Наши ученици заиста воле да се појављују на сцени, јер добијају признања и аплаузе. Срећни су и поносни када су прихваћени, јер тако осећају да су део заједнице. Ово су деца чистог срца, па је рад са њима, колико захтеван, толико и леп. Дуго сам се бавила фолклором, па ми сценска секција доноси и лично задовољство, јер је то спој музике, песме и рецитала. Деца то воле, у томе се проналазе, посебно што су ту и њихови другари из ОШ „Др Драгиша Мишовић“. То је права инклузија – описала је Сандра Словић.
Анђела Ружић је од ове године ученица Школе „1. новембар“ у Чачку. До осмог разеда ишла је у школу у Горачићима. Сада је први разред средње школе и свакодневно путује до Чачка.
– Свиђа ми се школа, лепо ми је, јер овде имам доста другара. Задовољна сам и наставницима – рекла је Анђела, која је са својим другом Владом Курћубићем и заплесала на сцени.
Владе, ученик треће године средње школе, већ је познат по „глумачким“ остварењима кроз многе представе које је у последњих неколико година одиграо са својим вршњацима. У рођенданској представи је певао, плесао, глумио…
– „Стани мало страшни свете. Куд те мрачне мисли вуку. Испред тебе стоји дете, чека да му пружиш руку…“ Ова песма носи поруку за цео свет. Не дај Боже, да икада више буде рата – рекао је Владе.
Посебну радост са сцене, заједно са ученицима слављеничке школе, делили су ђаци-гости из ОШ „Др Драгиша Мишовић“, које су довели њихови учитељи.
– Већ годинама са овом школом имамо добру сарадњу, која се одвија кроз посете и разне активности. Последње две године сваког петка реализујемо по један заједнички час. Тако се ученици наше школе прилагођавају потребама других, заједничким радом стичу нова знања и што је најважније, код деце развијамо емпатију. Дружењем се руше препреке, учимо шта значи заиста прихватати различитости, које су део свих нас. Енергија и емоције у тим тренуцима су нешто посебно и не могу се описати речима, већ то мора да се доживи! – рекла је Тамара Глишовић, учитељица разредне наставе и признала да и учитељи сваког дана уче од својих малих ђака, који их увек подсећају на снагу искрености и чистоће срца.
И како је то рекла Ана Богдановић, логопед у Школи „1. новембар“, излазак на сцену, „у јавност“, за све њихове ученике раван је подвигу, коме се треба поклонити. И „Чачански глас“ им жели да овако драгоцене тренутке што чешће деле са другима.
В. Т.