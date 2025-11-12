У ТОКУ УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РЕКЕ ДЕСПОТОВИЦЕ

СПРЕЧАВАЊЕ ПОПЛАВНИХ ТАЛАСА И УРЕЂЕНО ШЕТАЛИШТЕ
Радови, у оквиру пројекта који финансира Република Србија, на уређењу корита реке Деспотовице у Горњем Милановцу су у току. Реч је о инвестицији вредној више од милијарду динара, која обухвата уређење речног корита у дужини од пет и по километара, изградњу бициклистичких и пешачких стаза, као и новог моста, чиме ће се трајно решити проблем поплава и унапредити изглед града.
– Оно што смо пре годину и по дана најавили, а што ће финансирати Република Србија, јесте пројекат уређења корита реке Деспотовице у пуном профилу од пет и по километара. Ми смо сада почели да радимо прво централни део и да Милановчани виде како ће цело корито реке изгледати, првенствено због тога да бисмо у неким наредним годинама спречили ударне поплавне таласе који су се дешавали, нажалост, и овде у Горњем Милановцу, а поред тога да направимо једно пријатно шеталиште за све Милановчане. Више од милијарду динара вреди комплетан пројекат и радиће се по фазама, а због саме природе посла можемо радити само када је водостај низак. Оно што ме радује јесте да ће река Деспотовица први пут бити уређена на овакав начин. Ради се комплетно речно корито, само дно, наравно обалоутврде, али и обе пешачке стазе. Општина ће обезбедити средства за пројекат електроинсталација, ми ћемо обезбедити средства за постављање нових канделабера за осветљење, новог мобилијара који ће бити уз саму реку. Очекујем по завршетку овог пројекта да ћемо успети и још неку нову привредну активност да покренемо у овом делу, јер ће ово бити нешто што ће сигурно променити лице општине Горњи Милановац, пре свега, лице нашег града. Нови мост који ћемо финансирати, уместо пешачког моста који се налази непосредно поред хале Бреза, даће један потпуно другачији тон и једну много лепшу слику самог пројекта. Јако се радујем следећој години и следећој грађевинској сезони, када ћемо овај део потпуно уредити – рекао је председник Општине Дејан Ковачевић.
Радови се изводе фазно, у периодима када је водостај низак. По завршетку свих фаза, река Деспотовица добиће ново, уређено корито и модерно шеталиште, које ће, према речима председника општине, потпуно променити изглед града.
Кабинет председника Општине Горњи Милановац