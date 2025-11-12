МАЈА ВУЧИЋЕВИЋ ИЗ ЈЕЖЕВИЦЕ: „ТРАЖИ СЕ УВЕК ТЕГЛА АЈВАРА ВИШЕ“
У мноштву обавеза које су жене преузеле на своја плећа у овом модерном и бржем ритму живота, све им мање времена остаје за неке захтевније кућне послове, у које се убраја и остављање зимнице, без које се неких ранијих година није могао ни замислити живот, првенствено у сеоским домаћинствима, јер се зима, по неписаном правилу, никада није чекала без препуних полица такозваног „здравља из тегле“. Иако данас зимницу можемо набавити у готово сваком маркету, негде дубоко у нама постоји жеља да на својим трпезама током зиме имамо праву, домаћу зимницу, која је подједнако укусна и добра као она коју су справљале наше мајке и баке. На сву срећу, и породице које немају времена да самостално припреме зимницу, могу да се ослоне на вредне сеоске домаћице, попут Марије Вучићевић из Јежевице, које су изабрале да своје умеће поделе са другима и своје квалитетне производе понуде тржишту.
Пољопривредно газдинство Вучићевић у Јежевици последњих година постало је препознатљиво по производњи врло квалитетне домаће зимнице. Ови производи се од самог почетка продају под етикетом „Мајино природно благо“, јер је Марија Вучићевић овим оригиналним називом желела да привуче пажњу потенцијалних купаца, стављајући акценат управо на квалитет сировина које користи. И заиста, ова умешна Јежевичанка је из сезоне у сезону добијала све више и више муштерија, јер се показало да њена зимница увек има сјајан укус и изузетан квалитет . У свакој новој наруџбини тражила се понека тегла више било ајвара или неке друге зимнице. Када уђете у оставу једне овакве домаћице, дах вам застане од богатог асортимана производа и чаробних боја које вас просто маме да отворите ама баш сваку од поређаних тегли, како бисте осетили опојне укусе и мирисе пролећа, лета и јесени. У понуди се налази широка лепеза производа, почев од паприке, млевеног парадајза, туршије, преко кортнишона и шарене салате, па све до разних сокова, џемова и компота. И слатко од готово свих врста сезонског воћа је незаобилазни део њеног асортимана, тако да је сасвим јасно да Маја са припремом зимнице стартује већ од марта или априла, а да посла има на претек све до децембра.
– У претходна два и по месеца највише сам се бавила печењем паприке, јер потражња за ајваром није јењавала. На сву срећу, сезона паприке је нешто дуже потрајала, јер је раније и стартовала, тако да сам имала довољно времена да обезбедим за своје муштерије и додатне количине овог изузетно траженог производа. Направила сам доста ајвара и од барене паприке. Тешко да постоји неко ко не воли ајвар, посебно ако је направљен по нашим старим, традиционалним рецептима. Посао јесте захтеван, реч је о процесу који поприлично траје. Некада ми се дан претвори искључиво у гуљење паприке, али се никако не предајем, јер знам да наш домаћи арвар има јединствени укус и да се убраја међу најтраженије производе током зимских месеци, а без њега се тешко могу замислити и наше свечане трпезе током новогодишњих и божићних празника. Надам се да ће моје залихе ајвара, као и остале зимнице, покрити и почетак наредне године – објашњава Марија док се из огромних посуда шири опојни мирис печених црвених паприка – „ајваруша“, како их у нашем народу популарно зову, које чекају умешне руке ове вредне Јежевичанке да их што пре огули.
Марија већ шест година прави зимницу у кућној радиности. Почела је са малим бројем тегли слатке и слане зимнице, али је, како је време пролазило, била принуђена да повећава производњу. Како истиче, сада тешко може да испоштује све наруџбине.
– Када сам почела да се бавим овим послом, био је то више хоби. Ни слутила нисам да ће са сваком новом сезоном расти и број наруџбина. Данас зимницу продајем на целој територији Србије, наруџбине стижу са свих страна, тако да ми је тешко да увек у потпуности испуним захтеве купаца. Мислим да сам достигла свој максимум и немам простора за ширење производње. Имам одличан квалитет производа и то је моја најбоља реклама. Имам Фејсбук и Инстаграм страницу „Мајино природно благо“, где излажем све своје производе. Ту ми стижу и наруџбине, а зимницу шаљем брзом поштом. Учествујем и на бројним манифестацијама у Чачку и околини, где излажем своју зимницу, али много купаца ме контактира и путем друштвених мрежа. Продаја иде добро, а када је реч о уласку у неке веће трговине, не усуђујем се ни да размишљам о томе, јер не бих могла да испратим тако велики обим посла, а да при томе задржим достигнути квалитет зимнице. У послу ми најчешће помажу супруг и свекрва, често и комшинице, али за било какво озбиљније проширење производње тешко да бих могла да обезбедим додатну радну снагу. Због тога се ослањам искључиво на себе и породицу, јер наруџбине које прихватим – морам и да испоштујем – каже Маја.
Ова енергична Јежевичанка се увек трудила да их има што више зимнице на лагеру, јер се никада не зна каква ће бити потражња. Зиме понекад знају добро да загуде, а баш у таквим месецима најдрагоценији за добро здравље су управо „витамини из тегле“. Кад је реч о воћу и поврћу које користи, настоји да увек буде најквалитетније и да су у њиховој производњи испоштовани сви тражени стандарди, посебно они који се односе на здравствену безбедност.
–Не бројим колико сам тегли зимнице оставила, фокусирана сам искључиво на то да квалитет свега што произведем буде добар. Улагања су прилично велика, почев од набавке или производње сезонског воћа и поврћа, уложеног рада, утрошених дрва, амбалаже… Ипак, сваки озбиљнији произвођач зимнице има и своје сталне снабдеваче, па тако и набавља најквалитетније воће и поврће директно од произвођача по далеко повољнијим ценама, што нам оставља и одређени простор за зараду. Корнишоне производим сама, тако да око њих имам много посла, али се то, свакако, исплати. Задовољна сам приходима које остварујем, није то нека енормна зарада, али може да буде нека просечна плата или драгоцена допуна кућног буџета – истиче наша саговорница.
Маја сматра да сваки произвођач, без обзира на то о којој је врсти производа реч, мора објективно да сагледа своје могућности и да са њима усклади своје амбиције. Управо због тога и не планира проширење свог малог бизниса, мада на тржишту постоји повећана потражња за домаћом зимницом, јер би то објективно превазилазило њене могућности. За сада једино размишља да набави машину за љуштење паприке, јер би јој то значајно олакшало посао и уштедело време.
За Мају се полако приводи крају још једна динамична, али и веома успешна сезона припремања зимнице. Наредних дана планира да кува слатко од дуња, а након тога и за њу наступа време одмора током зимских месеци, у коме ће заједно са својом породицом уживати свакодневно у зимници коју је сама направила, а сваки пут кад руком посегне за новом теглом, биће радосна, јер зна да се њени слани и слатки специјалитети од првокласног поврћа и воћа, припремљени по старој, традиционалној рецептури, налазе на трпезама многих породица у Србији.
В. С.