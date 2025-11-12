Љиљана Станишић, в. д. начелника ГУ за опште и заједничке послове
Grad

И ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА „Е УПРАВА ЗА СВЕ“

G. D. Komentara (0)

И ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА „Е УПРАВА ЗА СВЕ“  

ДА ЈАВНЕ УСЛУГЕ БУДУ БЛИЖЕ ГРАЂАНИМА!

Директор Kанцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић потписао је недавно Меморандум о сарадњи са градоначелницима и представницима десет локалних самоуправа у Србији, које су постале део пројекта „еУправа за све“. Реч је о пројекту који ће Чачку, Беочину, Белој Паланци, Деспотовцу, Ћуприји, Kрагујевцу, Нишу, Пироту, Великом Градишту и Врању омогућити модернизацију јавних услуга, што ће грађанима наведених градова и општина знатно олакшати приступ електронским услугама администрације. Пројекат су заједнички покренули Kанцеларија за ИТ и еУправу, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и невладина организација НАЛЕД, са циљем да дигитална управа постане доступна свима, без обзира на величину и капацитете локалне самоуправе.

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРВИСА НА ПОРТАЛУ Е УПРАВА 

Циљ пројекта „еУправа за све“ је да се електронске услуге што више користе и да локалне самоуправе преданије наставе са дигиталном трансформацијом, како би грађани у својим местима могли да завршавају административне послове брзо, једноставно и транспарентно, без папира и непотребних одлазака на шалтер. Овај пројекат се спроводи у оквиру програма „Дигитални дистрикт“ и захваљујући његовој реализацији и наша локална самоуправа ће добити стручну, техничку и менторску подршку за увођење и унапређење електронских сервиса. Пројектом је обухваћена примена дигиталних услуга: еПисарница, еПлаћање и еПечат у клауду, коришћење еСандучета и повећање броја еГрађана, уз унапређење инфраструктуре за пружање наведених услуга, чиме се модерна јавна управа приближава грађанима, штеди време, смањују тришкови и подиже квалитет живота. 

Љиљана Станишић, в. д. начелника ГУ за опште и заједничке послове

–  У нашој локалној самоуправи до Нове године треба да заживи електронска писарница  – писарница за све. То подразумева проток документације електонским путем од писарнице и градских управа до обрађивача предмета, а то конкретно значи да између писарнице и наших управа неће више бити папирних предмета, већ ће они бити у електронској форми. То ће представљати велики посао за нашу Информатичку службу и све управе. Ми смо одредили у нашој писарници распоређиваче предмета који ће их достављати задуженим службеницима у градским управама одакле ће бити распоређени надлежним службама на обраду – истиче Љиљана Станишић, в. д. начелника Градске управе за опште и заједничке послове.

БРЖА ОБРАДА ПРЕДМЕТА – УШТЕДА И НОВЦА И ВРЕМЕНА

Електронска писарница подразумева да грађани и даље могу да предају захтеве у папирном облику, а могу то учинити и електронским путем. Уколико је захтев или било какав други поднесак достављен у папирном облику, он се скенира и шаље даље на обраду одговарајућој градској управи. Сваки поднесак у папирном облику биће сачуван у архиви. 

– Увођење електронске писарнице је изузетно значајно за запослене у локалној самоуправи, као и за грађане, због брже обраде предмета, јер више нећемо имати хрпу предмета на столу, већ ће они бити у електронској форми у еСандучету. То ће бити велики напредак – уштеда времена за грађане, али и олакшани рад за запослене у Градској управи – објашњава Станишић.

Највише посла у спровођењу дигиталне трансформације, како наводи наша саговорница,  имаће информатичка служба која ће све док еПисарница не заживи добијати и одговарајућу стручну и менторску подршку. 

– Наша информатичка служба ради пуном паром и они сада крећу са израдом каталога послова за сваку градску управу. Код нас има доста специфичности због тога што имамо Управу за стручне послове градоначелника, Скупштине и Градског већа, па је то доста другачија организација рада. Има ту доста питања, рецимо, шта се ради са поштом која је поверљива и слично, али наши информатичари су то све разрадили и они ће бити подршка начелницима и свим запосленима у овој дигиталној трансформацији. Електронска писарница до краја године мора да заживи и ми морамо да будемо повезани и са другим институцијама и установама. У Центру за Социјални рад овај систем већ постоји, а и Катастар већ три године ради на том принципу, тако да ће све установе морати да пређу на електронску комуникацију, јер папирни предмети просто одлазе у историју  – нагласила је Станишић.    

Иначе, на јавни конкурс за унапређење електронских сервиса локалних самоуправа у Србији, који је био отворен од 18. јуна до 18. јула, пријавило се око 40 градова и општина, од којих је изабрано десет. У свакој од њих ће бити спроведена дигитална трансформација кроз: јачање капацитета службеника за пружање електронских услуга, коришћење дигиталних алата и пружање подршке у унапређењу постојеће дигиталне инфраструктуре. Захваљујући пројекту, одабране локалне самоуправе ојачаће своје капацитете за пружање е-услуга, унапредити дигиталне вештине и оснажити инфраструктуру, што ће им омогућити ефикасније вођење административних поступака у корист грађана и привреде.

Фокус пројекта је истовремено и на промоцији електронских услуга међу грађанима, те се од одабраних локалних самоуправа очекује и организовање инфо дана за грађане, док ће најуспешније локалне самоуправе на пројекту бити награђене признањем Шампиона еУправе.

В. С.

Slične Vesti
Grad

Vlasnik „Elsat“-a novčano stimuliše zaposlene koji se vakcinišu

I. М.

Aktivna borba protiv korona virusa je trenutno imunizacija, koja se prema rečima šefa radnog tima dr Mihaila Lukovića odvija dobrim tempom. On je najavio da će radni tim u Čačku pokušati da u nekom narednom periodu organizuje mobilne ekipe koje bi odlazile u veće radne organizacije, kako bi se tamo vršio proces imunizacije. On je […]
Grad Kultura

Од СРЕДЕ филмски фестивал „Камео“

G. D.

Од 12. до 15. јула у Културном центру Чачак биће одржан Фестивал регионалног студентског краткометражног филма у Чачку! Пројекције филмова, као и радионице у склопу фестивала су бесплатне. Биће приказано више од 40 остварења из држава бивше Југославије, а предвиђени су и разговарати са ауторима о процесу стварања.
Grad

Od 55 uzoraka svi negativni, na Infektivnom odeljenju 11 pacijenata

I. М.

Od 77 uzoraka koji su poslati prethodnog dana, stigli su rezultati za 55 i svi su negativni. Očekuje se da tokom dana pristignu rezultati za još 22 uzorka. Jutros je poslato 57 uzoraka na analizu. U Opštoj bolnici Čačak su bila četiri pregleda i jedan prijem. Dva bolesnika su poslata na dalje lečenje u Klinički […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.