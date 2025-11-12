И ГРАД ЧАЧАК ДЕО ПРОЈЕКТА „Е УПРАВА ЗА СВЕ“
ДА ЈАВНЕ УСЛУГЕ БУДУ БЛИЖЕ ГРАЂАНИМА!
Директор Kанцеларије за ИТ и еУправу Михаило Јовановић потписао је недавно Меморандум о сарадњи са градоначелницима и представницима десет локалних самоуправа у Србији, које су постале део пројекта „еУправа за све“. Реч је о пројекту који ће Чачку, Беочину, Белој Паланци, Деспотовцу, Ћуприји, Kрагујевцу, Нишу, Пироту, Великом Градишту и Врању омогућити модернизацију јавних услуга, што ће грађанима наведених градова и општина знатно олакшати приступ електронским услугама администрације. Пројекат су заједнички покренули Kанцеларија за ИТ и еУправу, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Програм Уједињених нација за развој (УНДП) и невладина организација НАЛЕД, са циљем да дигитална управа постане доступна свима, без обзира на величину и капацитете локалне самоуправе.
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ СЕРВИСА НА ПОРТАЛУ Е УПРАВА
Циљ пројекта „еУправа за све“ је да се електронске услуге што више користе и да локалне самоуправе преданије наставе са дигиталном трансформацијом, како би грађани у својим местима могли да завршавају административне послове брзо, једноставно и транспарентно, без папира и непотребних одлазака на шалтер. Овај пројекат се спроводи у оквиру програма „Дигитални дистрикт“ и захваљујући његовој реализацији и наша локална самоуправа ће добити стручну, техничку и менторску подршку за увођење и унапређење електронских сервиса. Пројектом је обухваћена примена дигиталних услуга: еПисарница, еПлаћање и еПечат у клауду, коришћење еСандучета и повећање броја еГрађана, уз унапређење инфраструктуре за пружање наведених услуга, чиме се модерна јавна управа приближава грађанима, штеди време, смањују тришкови и подиже квалитет живота.
– У нашој локалној самоуправи до Нове године треба да заживи електронска писарница – писарница за све. То подразумева проток документације електонским путем од писарнице и градских управа до обрађивача предмета, а то конкретно значи да између писарнице и наших управа неће више бити папирних предмета, већ ће они бити у електронској форми. То ће представљати велики посао за нашу Информатичку службу и све управе. Ми смо одредили у нашој писарници распоређиваче предмета који ће их достављати задуженим службеницима у градским управама одакле ће бити распоређени надлежним службама на обраду – истиче Љиљана Станишић, в. д. начелника Градске управе за опште и заједничке послове.
БРЖА ОБРАДА ПРЕДМЕТА – УШТЕДА И НОВЦА И ВРЕМЕНА
Електронска писарница подразумева да грађани и даље могу да предају захтеве у папирном облику, а могу то учинити и електронским путем. Уколико је захтев или било какав други поднесак достављен у папирном облику, он се скенира и шаље даље на обраду одговарајућој градској управи. Сваки поднесак у папирном облику биће сачуван у архиви.
– Увођење електронске писарнице је изузетно значајно за запослене у локалној самоуправи, као и за грађане, због брже обраде предмета, јер више нећемо имати хрпу предмета на столу, већ ће они бити у електронској форми у еСандучету. То ће бити велики напредак – уштеда времена за грађане, али и олакшани рад за запослене у Градској управи – објашњава Станишић.
Највише посла у спровођењу дигиталне трансформације, како наводи наша саговорница, имаће информатичка служба која ће све док еПисарница не заживи добијати и одговарајућу стручну и менторску подршку.
– Наша информатичка служба ради пуном паром и они сада крећу са израдом каталога послова за сваку градску управу. Код нас има доста специфичности због тога што имамо Управу за стручне послове градоначелника, Скупштине и Градског већа, па је то доста другачија организација рада. Има ту доста питања, рецимо, шта се ради са поштом која је поверљива и слично, али наши информатичари су то све разрадили и они ће бити подршка начелницима и свим запосленима у овој дигиталној трансформацији. Електронска писарница до краја године мора да заживи и ми морамо да будемо повезани и са другим институцијама и установама. У Центру за Социјални рад овај систем већ постоји, а и Катастар већ три године ради на том принципу, тако да ће све установе морати да пређу на електронску комуникацију, јер папирни предмети просто одлазе у историју – нагласила је Станишић.
Иначе, на јавни конкурс за унапређење електронских сервиса локалних самоуправа у Србији, који је био отворен од 18. јуна до 18. јула, пријавило се око 40 градова и општина, од којих је изабрано десет. У свакој од њих ће бити спроведена дигитална трансформација кроз: јачање капацитета службеника за пружање електронских услуга, коришћење дигиталних алата и пружање подршке у унапређењу постојеће дигиталне инфраструктуре. Захваљујући пројекту, одабране локалне самоуправе ојачаће своје капацитете за пружање е-услуга, унапредити дигиталне вештине и оснажити инфраструктуру, што ће им омогућити ефикасније вођење административних поступака у корист грађана и привреде.
Фокус пројекта је истовремено и на промоцији електронских услуга међу грађанима, те се од одабраних локалних самоуправа очекује и организовање инфо дана за грађане, док ће најуспешније локалне самоуправе на пројекту бити награђене признањем Шампиона еУправе.
В. С.