Одабрана 24 пројекта у оквиру 17. циклуса програма „Заједници заједно“

КОМПАНИЈА НИС НАСТАВЉА ДА ПОДРЖАВА ДЕЦУ И МЛАДЕ УПРКОС ИЗАЗОВНИМ ОКОЛНОСТИМА

  • Компанија НИС објављује резултате конкурса у оквиру 17. циклуса програма „Заједници заједно“
  • Програм је ове године усмерен на подршку деци и младима, а за изабране пројекте издвојено је 144,5 милиона динара 
  • Компанија НИС подржаће 24 пројекта у 13 партнерских локалних заједница широм Србије

Компанија НИС ће, у оквиру овогодишњег циклуса програма друштвене одговорности „Заједници заједно“, подржати 24 пројекта у 13 партнерских градова и општина широм Србије. Упркос изазовним околностима у којима се компанија тренутно налази, НИС остаје доследан својој мисији друштвено одговорног пословања и наставља да улаже у добробит заједнице, посебно њених најмлађих чланова. Ове године, компанија  је издвојила 144,5 милиона динара, у жељи да допринесе стварању здравог, безбедног и подстицајног окружења за одрастање деце. Фокус овогодишњег циклуса програма је на унапређењу рада установа здравства, образовања и васпитања, као и на уређењу простора намењених физичком и социјалном развоју најмлађих – попут дечјих одељења у болницама, простора у предшколским установама и школама, игралишта и спортских терена. Пројекти изабрани на конкурсу програма „Заједници заједно“ биће реализовани у Београду, Новом Саду, Кикинди, Зрењанину, Панчеву, Чачку, Нишу, Пожаревцу, Житишту, Новом Бечеју, Србобрану, Кањижи и Великом Градишту. Резултати конкурса доступни су на сајту компаније НИС, као и на интернет страницама локалних самоуправа учесница Програма.

