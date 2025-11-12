Познат датум НАЈВЕЋЕ ТРУБАЧКЕ ФЕШТЕ: ДРАГАЧЕВСКА ТРУБА загрмеће ОД 7. ДО 9. АВГУСТА
Гуча, престоница српске музичке традиције, и наредне године биће домаћин најзначајнијег фестивала трубачке музике у региону. Гуча фестивал и 65. Драгачевски сабор трубача одржаће се од 7. до 9. августа 2026. године, у организацији општине Лучани, Скајмјузик-а, Културног центра општине Лучани и Туристичке организације „Драгачево“.
Највећа манифестација која слави трубу поново ће окупити најбоље оркестре из Србије и региона, као и бројне посетиоце из земље и света. Након овогодишњег 64. Сабора, који је поставио високе стандарде у погледу организације, продукције и садржаја, наредно издање доноси додатна унапређења и програмске иновације уз очување традиционалних вредности по којима је Гуча препознатљива.
„На 64. Сабору унапредили смо концепт и организацију догађаја, и у том правцу настављамо и следеће године. Наш циљ је да Гуча задржи статус аутентичног симбола српске музичке традиције, али и да истовремено одговори на савремене потребе публике и извођача“ – наводи се у заједничкој изјави организатора.
Одлука о термину одржавања Сабора трубача донета је на седници Управног одбора Културног центра општине Лучани у Гучи.