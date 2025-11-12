Dragačevo

Познат датум НАЈВЕЋЕ ТРУБАЧКЕ ФЕШТЕ: ДРАГАЧЕВСКА ТРУБА загрмеће ОД 7. ДО 9. АВГУСТА

G. D. Komentara (0)

Познат датум НАЈВЕЋЕ ТРУБАЧКЕ ФЕШТЕ: ДРАГАЧЕВСКА ТРУБА загрмеће ОД 7. ДО 9. АВГУСТА 

Гуча, престоница српске музичке традиције, и наредне године биће домаћин најзначајнијег фестивала трубачке музике у региону. Гуча фестивал и 65. Драгачевски сабор трубача одржаће се од 7. до 9. августа 2026. године, у организацији општине Лучани, Скајмјузик-а, Културног центра општине Лучани и Туристичке организације „Драгачево“.

Највећа манифестација која слави трубу поново ће окупити најбоље оркестре из Србије и региона, као и бројне посетиоце из земље и света. Након овогодишњег 64. Сабора, који је поставио високе стандарде у погледу организације, продукције и садржаја, наредно издање доноси додатна унапређења и програмске иновације уз очување традиционалних вредности по којима је Гуча препознатљива.

„На 64. Сабору унапредили смо концепт и организацију догађаја, и у том правцу настављамо и следеће године. Наш циљ је да Гуча задржи статус аутентичног симбола српске музичке традиције, али и да истовремено одговори на савремене потребе публике и извођача“ – наводи се у заједничкој изјави организатора.

Одлука о термину одржавања Сабора трубача донета је на седници Управног одбора Културног центра општине Лучани у Гучи.

Slične Vesti
Dragačevo Region

ZAVRŠENA LOKALNA STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA ZA 65 DRAGAČEVSKIH I ČAČANSKIH SELA

vesnas

DEFINISANI PRAVCI BUDUĆEG RAZVOJA Lokalana strategija ruralnog razvoja Lokalne akcione grupe (LAG) Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava je završena krajem prošle godine i dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, kako bi bila ocenjena i u skladu sa tim i realizovana. Ovaj važan strateški dokument je usaglašen sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim razvojnim […]
Dragačevo Region

Средња школа „Драгачево“ освојила друго место на Међународном такмичењу „STEMEduHack“

G. D.

Средња школа „Драгачево“ освојила друго место на Међународном такмичењу „STEMEduHack“ На основу дугогодишњег учешћа и успеха у активностима које спроводи, организавија Достигнућа младих у Србији, Средња школа „Драгачево“ је примила позив да се пријави на STEMEdu Hack догађај (такмичење), који организује ЈАЕurope и компанија Jonson&Jonson.Ово је, већ на почетку, био велики успех за школу, јер […]
Dragačevo Region

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ДОНАЦИЈИ ПЛАСТЕНИЧКЕ ОПРЕМЕ

vesnas

У Гучи је данас 12 корисника са територије Општине Лучани потписало уговоре о донацији пластеничких јединица од немачке хуманитарне организације АСБ, који ће бити реализовани до краја текуће године. Поред корисника пројекта, догађају су присуствовали председник општине Лучани Миливоје Доловић, као и представници немачке хуманитарне организације Арбеитер–Самаритер–Бунд (АСБ). АСБ је у оквиру пројекта „Директна социо-економска […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.