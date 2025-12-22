ТРАДИЦИОНАЛНО ДЕЦЕМБАРСКО САВЕТОВАЊЕ ПЧЕЛАРА
-субота, 27. децембар у 10.00-
Културни центар општине Лучани, Гуча
ГУЧА – Следећег викенда, велико традиционално окупљање пчелара у Културном центру.
У суботу, 27. децембра, с почетком у 10.00, у Културном центру општине Лучани, Гуча биће организовано ТРАДИЦИОНАЛНО ДЕЦЕМБАРСКО САВЕТОВАЊЕ ПЧЕЛАРА.
Традиција организованог пчеларства у Драгачеву стара је 131 годину. Зна се да је „Драгачевска пчеларска подружина“ постојала још од 1894. године. А ове године, Друштво слави 54. годину послератног постојања.
Из Друштва поручују да их сећање на Ратка Јоковића обавезује на оваква окупљања на којима су свеприсутни и пчелари са читаве територије Златиборског и Моравичког округа. Поред дружења, ово је изузетна прилика, за све оне који се баве пчеларством, за размену као и стицање нових искустава.
Покровитељ саветовања је општина Лучани, организатор скупа „Друштво драгачевских пчелара“, док је помоћ у организацији пружио Културни центар општине Лучани, Гуча.
Програм саветовања:
10.00-11.00 Дружење уз традиционалну добродошлицу „Добро нам дошли, добрима дошли“
11.00-11.30 Отварање саветовања, поздравна реч организатора
11.30-12.15 Рационална примена пестицида значајан фактор спречавања тровања пчела (проф. др Светомир Стаменковић, професор пољопривреде)12.30-14.00 Изимљавање, пролећни развој и припрема пчелињих друштава за главну пашу (Верољуб Умељић, Крагујевац)