Dragačevo

ТРАДИЦИОНАЛНО ДЕЦЕМБАРСКО САВЕТОВАЊЕ ПЧЕЛАРА

G. D.

-субота, 27. децембар у 10.00-

Културни центар општине Лучани, Гуча

ГУЧА – Следећег викенда, велико традиционално окупљање пчелара у Културном центру.

У суботу, 27. децембра, с почетком у 10.00, у Културном центру општине Лучани, Гуча биће организовано ТРАДИЦИОНАЛНО ДЕЦЕМБАРСКО САВЕТОВАЊЕ ПЧЕЛАРА.

Традиција организованог пчеларства у Драгачеву стара је 131 годину. Зна се да је „Драгачевска пчеларска подружина“ постојала још од 1894. године. А ове године, Друштво слави 54. годину послератног постојања. 

Из Друштва поручују да их сећање на Ратка Јоковића обавезује на оваква окупљања на којима су свеприсутни и пчелари са читаве територије Златиборског и Моравичког округа. Поред дружења, ово је изузетна прилика, за све оне који се баве пчеларством, за размену као и стицање нових искустава. 

Покровитељ саветовања је општина Лучани, организатор скупа „Друштво драгачевских пчелара“, док је помоћ у организацији пружио Културни центар општине Лучани, Гуча.

 Програм саветовања:

 10.00-11.00  Дружење уз традиционалну добродошлицу „Добро нам    дошли, добрима дошли“

 11.00-11.30 Отварање саветовања, поздравна реч организатора

 11.30-12.15 Рационална примена пестицида значајан фактор спречавања  тровања пчела (проф. др Светомир Стаменковић, професор пољопривреде)12.30-14.00 Изимљавање, пролећни развој и припрема пчелињих друштава за главну пашу (Верољуб Умељић, Крагујевац)

