ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ЗА ГАЈ

Представници градског руководства посетили су Мојсиње, где је завршена реконструкација пута за Гај. Вредност ове инвестиције је 25 милиона динара, а финансирана је од Владе Републике Србије, преко ЈП „Путеви Србије“.
– Деоница је дуга 1.400 метара и широка четири метра, повезује три села – Мојсиње, Доњу Горевницу и Остру са магистралним путем. Овај путни правац је реконструисан након 50 година. Поред воде, канализације и гаса у сваком месту су најважнији добри путеви, зато се и трудимо да у сваком селу улажемно у путну инфраструктуру – рекао је заменик градоначелника Владан Милић.
Председник МЗ Мојсиње Александар Радовић рекао је да у овом живи око 800 становника, за које је овај пут од великог значаја и нагласио да је током претходног периода у овом крају доста урађено на путној инфраструктури.
До краја ове године биће реконструисано још неколико путних праваца, међу којима је и пут у Мрчајевцима ка „Песничкој стени“.
