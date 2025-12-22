ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ СРБИЈЕ”

Sistem je prenapregnut do krajnjih granica, a priliv bolesnika, pre svega teških, koji zahtevaju kiseoničku terapiju i bolničko zbrinjavanje, ogroman je, ukazao je danas direktor Infektivne klinike KCS dr Goran Stevanović, prenosi Tanjug. „Iz dana u dan se ta cifra menja, nekad je malo manja, nekad nešto veća, ali je broj suviše veliki“, rekao je […]

