ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ СРБИЈЕ”

ЈАЧАЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ У ДРУШТВУ
Представници Министарства туризма и омладине, Националне асоцијације канцеларија за младе и Омладинског савеза удружења ОПЕНС и локалне самоуправе, данас су у Чачку одржали састанак са циљем представљања и промоције пројекта „Престоница младих Србије“. Одржана је и инфо сесија о процесу пријављивања на актуелни конкурс за титулу прве „Престонице младих“ 2027. године. Младима и представницима општинске управе на тај начин представљени су примери добре праксе у области омладинске политике, као и начини на које млади могу још активније учествовати у друштвеном животу.
– Програми „Престоница младих” и „Омладински простори” представљају потврду у пракси, снажно опредељење Владе Републике Србије и ресорног Министарства за подршку младима и обезбеђивању свих услова за њихов што бољи развој и пријемчивост свих садржаја омладинске политике на локалу. Програм „Престоница младих“ има две фазе. Следећа година је припремна, а 2027. је година у којој ће изабрани град или општина понети ову ласкаву титулу. За наведени програм обезбеђена су средства у износу од 50 милиона динара, а за програм „Омладински простори“ обезбеђено је 220 милиона динара. Наведена средства су предвиђена за развој инфраструктуре, али и за програмске садржаје. Кроз посете градова и општина желимо да охрабримо локалне самоуправе да аплицирају на наведене јавне позиве и да уз менторску подршку која им је обезбеђена развију у што већој мери елементе омладинске политике – рекао је Александар Радовановић, шеф Одсека за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе у Министарству туризма и омладине.
У оквиру овог програма планирана је реализација бројних активности, инфо сесије и обезбеђивање менторске и експертске подршке за све локалне самоуправе које се одлуче да уђу у процес аплицирања, као и завршна конференција, на којој ће званично бити проглашен победник, који ће понети престижну титулу.
– Град Чачак изабран је као респектабилна омладинска средина која улаже у своје младе и управо је ово прилика да све те елементе развију и усаврше. Услов за аплицирање на наведеном јавном позиву је да град или општина аплицира заједно у партнерству са бар једним удружењем младих или за младе. Тиме Влада Републике Србије и ресорно министарство управо кроз партнерски однос са имплементационим партнерима Омладинским савезом удружења ОПЕНС и Националном асоцијацијом жели да демонстрира да је потребна синергија како јавног, тако и сектора цивилног друштва на заједничком послу, а то је јачање положаја младих, унапређење свих услова и садржаја које они могу добити у својим локалним срединама како би млади остајали у својим градовима и општинама и конципирали своју будућност у Србији – казао је Радовановић.
Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника за животну средину истакла је да је вишедеценијски рад града Чачка у области омладинске политике препознат ван локалног нивоа, пре свега, захваљујући учешћу младих у важним догађајима и доношењу одлука.
– Наш град је препознат као пример добре праксе зато што има све инструменте омладинске политике, управо зато нашли смо се у ужем избору од 15 локаних самоуправа, од којих једна наредне године може понети ласкаву титулу „Престоница младих Републике Србије“. Тај системски рад градили смо годинама, од активне Канцеларије за младе, Омладинског клуба, преко финансијске подршке удружењима младих и за младе, али и до усвајања Програма за унапређење програма младих који обухвата локални акциони план за младе. Важно је да смо младе укључивали у све процесе доношења одлука, све стратешке документе који се односе на локалну самоуправу креирали су млади кроз радне групе и, наравно, кроз рад Савета за младе. Ово је још једна прилика да наше младе укључимо у процесе доношења одлука, да заједно са Министарством туризма и омладине створимо нове прилике и шансе за останак младих у нашем граду и да они заједно са институцијама утичу на развој наше локалне самоуправе у будућности – рекла је Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника за животну средину.
Циљ овог јавног позива је свеобухватно унапређење омладинске политике, инфраструктуре и партиципативних механизама, кроз подршку локалним самоуправама и активно укључивање младих у друштвене процесе.
Канцеларија за младе у Чачку организује разноврсне активности попут волонтерства, креирања друштвених програма за младе, подршке националним стратегијама за младе на локалном нивоу, и пружања подршке младима у разним областима. Такође, волонтери редовно учествују у хуманитарним акцијама, као и у акцијама уређења и очувања животне средине. Недавно је у Чачку формиран Савет за младе, који броји шест чланова, три одборника и три из реда грађана, а чија је улога да даје предлоге Скупштини града Чачка на усвајање из области које се тичу младих људи у нашем граду.
Виолета Јовичић