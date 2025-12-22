Сеоске славе и записи на територији Града Чачка – села на левој обали Западне Мораве“
У организацији Центра за неговање традиције у среду 24. децембра, у Галерији Народног музеја у Чачку, са почетком у 12 часова, биће представљена монографија ,,Сеоске славе и записи на територији Града Чачка – села на левој обали Западне Мораве“. Аутор монографије Јелена Милићевић, мастер етнолог антрополог.
-Дело представља наставак прошлогодишњег истраживања обичајне праксе обележавања обетина у чачанском крају као и пописа записа у селима на територији Града Чачка. Пројекат је подржан од стране Министарства културе Републике Србије – кажу у Центру за неговање традиције, најављујући представљање монографије.