Selo

,,Сеоске славе и записи на територији Града Чачка – села на левој обали Западне Мораве“

G. D. Komentara (0)

Сеоске славе и записи на територији Града Чачка – села на левој обали Западне Мораве“

У организацији Центра за неговање традиције у среду 24. децембра, у Галерији Народног музеја у Чачку, са почетком у 12 часова, биће представљена монографија ,,Сеоске славе и записи на територији Града Чачка – села на левој обали Западне Мораве“. Аутор монографије Јелена Милићевић, мастер етнолог антрополог.

-Дело представља наставак прошлогодишњег истраживања обичајне праксе обележавања обетина у чачанском крају као и пописа записа у селима на територији Града Чачка. Пројекат је подржан од стране Министарства културе Републике Србије – кажу у Центру за неговање традиције, најављујући представљање монографије.

Slične Vesti
Aktuelno Obrazovanje Selo

Пројекат „Пустовање вуне и бојење материјалима из природе” одржан у школи у Трнави

Z. Ј.

У оквиру пројекта Министарства културе Републике Србије „Пустовање вуне и бојење материјалима из природе” Центар за неговање традиције одржао је радионицу сувог пустовања вуне у ОШ „Свети ђакон Авакум” у Трнави. Током једночасовне радионице ученици петог разреда имали су прилику да науче технику сувог пустовања вуне. Центар за неговање традиције
Selo

PROIZVODNJA SOKA OD PŠENIČNE TRAVE USPEŠAN PORODIČNI BIZNIS ČAČANSKE PORODICE HADŽIMURTEZIĆ

V. S.

BLAGOTVORNI NAPITAK SVE TRAŽENIJI NA NAŠEM TRŽIŠTU! „Panacea naturale“ je malo čačansko porodično preduzeće, koje se bavi proizvodnjom soka od pšenične trave. Sok od mlade pšenice se dobija hladnim ceđenjem pšeničnih izdanaka, starih između 10 i 12 dana. Naučno je dokazano da je sok od pšenične trave odličan za prevenciju razvijanja kancerogenih ćelija u organizmu […]
Društvo Selo

СИЛИРАЊЕ ВЛАЖНОГ КЛИПА И ЗРНА КУКУРУЗА

N. R.

САВЕТ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЧАЧАК Повећани проценат влаге се неповољно одражава на могућност чувања и складиштења клипа и зрна кукуруза. Високовлажни кукуруз се због тога мора одмах користити, сушити или силирати. Плесниви кукуруз, уколико га има, мора се одвојити, јер може довести до тровања домаћих животиња, наглашава за наш лист Мирослав Јаћимовић, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.