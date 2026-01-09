Sport

“БОРАЦ 1926” ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ

Данас, 9. јануара, на терену са вештачком подлогом Градског стадиона фудбалери “Борца 1926” одрадили су први тренинг под руководством новог шефа стручног штаба Немање Кртолице.

– Ово је изазов за мене, јер резултатски “Борац 1926” не стоји најбоље, али овај клуб и град заслужују да буду у прволигашком друштву. Већ након првог разговора са клупским челницима препознао сам жељу и ентузијазам да се оствари опстанак. Да би то успели морамо да изградимо чврст карактер и не сумњам да ћемо сви заједно успети то да урадимо. Неће бити лако, зато што само четири победе на први поглед не уливају превише разлога за оптимизам и ми морамо да у наредних 17 утакмица стигнемо до бројке десет која би требала да нам обезбеди да и наредне сезоне будемо прволигаши. Упркос тешком задатку, оптимиста сам – рекао је Кртолица у свом првом обраћању новинарима иза кога је дуга тренерска каријера током које је радио са играчима кулског “Хајдука”, ОФК “Београда”, новосадске “Војводине”, а у Чачак је дошао из Врања где је водио тамошњи “Динамо”.

Немања Кртолица

У даљем излагању осврнуо се на кадровску ситуацију:

– Окосница тима остаће иста и сигурно ћемо се појачати, али о томе је још рано говорити, јер зимски прелазни рок има своје особености и много је компликованији од летњег.

Треба истаћи да су пре неколико дана редовима чачанског прволигаша приступили су деветнаестогодишњи Лазар Мајсторовић, као бонус играч који покрива позиције штопера и задњег везног, и продорни десни бек Милан Коларевић који се после полусезоне проведене у “Јединству” из Уба вратио међу црвено-беле.

Ново име у стручном штабу је помоћни тренер Раша Бабић, а Кртолици ће у раду помагати искусни стручњаци Синиша Которчевић и Зоран Савић.

Фудбалере је најпре поздравио генерални секретар ФК „Борац 1926“ Саша Петровић (трећи слева), потом потпредседник клуба Срђан Бошковић (први здесна), а у име локалне самопураве успешан наставак првенства пожелео им је помоћник градоначелника Милош Теофиловић (први слева)

До наставка првенства 14. фебруара, када ће “Борац 1926” угостити убско “Јединство”, “зебре” ће одиграти шест контролних утакмица, а припреме ће бити обављене у Чачку.

В. Д.

