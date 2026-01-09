“БОРАЦ 1926” ПОЧЕО ПРИПРЕМЕ

Данас, 9. јануара, на терену са вештачком подлогом Градског стадиона фудбалери “Борца 1926” одрадили су први тренинг под руководством новог шефа стручног штаба Немање Кртолице.
– Ово је изазов за мене, јер резултатски “Борац 1926” не стоји најбоље, али овај клуб и град заслужују да буду у прволигашком друштву. Већ након првог разговора са клупским челницима препознао сам жељу и ентузијазам да се оствари опстанак. Да би то успели морамо да изградимо чврст карактер и не сумњам да ћемо сви заједно успети то да урадимо. Неће бити лако, зато што само четири победе на први поглед не уливају превише разлога за оптимизам и ми морамо да у наредних 17 утакмица стигнемо до бројке десет која би требала да нам обезбеди да и наредне сезоне будемо прволигаши. Упркос тешком задатку, оптимиста сам – рекао је Кртолица у свом првом обраћању новинарима иза кога је дуга тренерска каријера током које је радио са играчима кулског “Хајдука”, ОФК “Београда”, новосадске “Војводине”, а у Чачак је дошао из Врања где је водио тамошњи “Динамо”.
У даљем излагању осврнуо се на кадровску ситуацију:
– Окосница тима остаће иста и сигурно ћемо се појачати, али о томе је још рано говорити, јер зимски прелазни рок има своје особености и много је компликованији од летњег.
Треба истаћи да су пре неколико дана редовима чачанског прволигаша приступили су деветнаестогодишњи Лазар Мајсторовић, као бонус играч који покрива позиције штопера и задњег везног, и продорни десни бек Милан Коларевић који се после полусезоне проведене у “Јединству” из Уба вратио међу црвено-беле.
Ново име у стручном штабу је помоћни тренер Раша Бабић, а Кртолици ће у раду помагати искусни стручњаци Синиша Которчевић и Зоран Савић.
До наставка првенства 14. фебруара, када ће “Борац 1926” угостити убско “Јединство”, “зебре” ће одиграти шест контролних утакмица, а припреме ће бити обављене у Чачку.
