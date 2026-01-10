Društvo

Облачно и хладно

Облачно и хладно, ујутро углавном са слабим, а на северу Војводине и умереним мразем и ретком појавом слабог снега или кише која ће се ледити на тлу. У току дана на северу углавном суво (тек понегде је могуће провејавање слабог снега), у западним и југозападним, као и у планинским пределима Србије са снегом, а у осталим крајевима са кишом, суснежицом и снегом са тенденцијом преласка у снег у поподневним и вечерњим сатима и у овим крајевима. У пределима јужније од Саве и Дунава мање повећање висине снежног покривача, на југозападу, југу и југоистоку Србије локално се очекује од 10 до 15 cm новог снега, а у планинским пределима и више. Слаб ветар променљивог смера ће бити у постепеном скретању на слаб и умерен северни.

Фото: Вероника Вукићевић

 Најнижа температура од -6 степени на северу Војводине до 1 степен на југу Србије, а највиша од -3 степена на северу Војводине до 4 степена на југу Србије

ИЗВОР: РХМЗ, РТС

Društvo

Jавнa трибинa „САЧУВАЈМО ПРИРОДНИ ВИДИКОВАЦ НА КАБЛАРУ“

G. D.

Jавнa трибинa „САЧУВАЈМО ПРИРОДНИ ВИДИКОВАЦ НА КАБЛАРУ“, коју организује Иницијативни одбор петиције „Сачувајмо Каблар“, која се, како се истиче у саопштењу, противи градњи стакленог видиковца, биће одржана у среду, 1`8. јануара, у сали Градске библиотеке Владислав Петковић Дис у Чачку. Почетак трибине је најављен у 18:00 часова. У позиву за ову јавну трибину, који је […]
Društvo

Активисти чачанске Канцеларије за младе обележили Светски дан деце оболеле од рака

G. D.

Активисти чачанске Канцеларије за младе обележили су јуче Светски дан деце оболеле од рака у сарадњи са НУРДОР-ом. Ове године нагласак је стављен на донацију крви, јер је деци оболелој од малигних болести често у току лечења потребна трансфузија крви. Канцеларија за младе низ година учествује у организацији овог догађаја. –Због епидемиолошких услова већ две […]
Društvo

Zelić: Ukupno 890 neželjenih reakcija na vakcine, nema težih slučajeva

I. М.

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije izjavio je da je prijavljeno 890 neželjenih reakcija na vakcine protiv koronavirusa. „Na 3.715.103 date doze to je jedna reakcija na 4.174 vakcine, odnos 0,00023. To je zaista izuzetno retko i nema težih neželjenih reakcija“, rekao je Zelić za TV Pink. On je naveo da […]

