Облачно и хладно, ујутро углавном са слабим, а на северу Војводине и умереним мразем и ретком појавом слабог снега или кише која ће се ледити на тлу. У току дана на северу углавном суво (тек понегде је могуће провејавање слабог снега), у западним и југозападним, као и у планинским пределима Србије са снегом, а у осталим крајевима са кишом, суснежицом и снегом са тенденцијом преласка у снег у поподневним и вечерњим сатима и у овим крајевима. У пределима јужније од Саве и Дунава мање повећање висине снежног покривача, на југозападу, југу и југоистоку Србије локално се очекује од 10 до 15 cm новог снега, а у планинским пределима и више. Слаб ветар променљивог смера ће бити у постепеном скретању на слаб и умерен северни.
Најнижа температура од -6 степени на северу Војводине до 1 степен на југу Србије, а највиша од -3 степена на северу Војводине до 4 степена на југу Србије.
ИЗВОР: РХМЗ, РТС