ОЧИШЋЕНИ ПУТЕВИ ПРВОГ ПРИОРИТЕТА, ВЕЧЕРАС НОВЕ ПАДАВИНЕ

Predstavnici lokalne vlasti danas su posetili Mesnu zajednicu Parmenac i tom prilikom najavili realizaciju najznačajnije investicije u ovom kraju. Reč je o izgradnji vodovoda sa sistema Beljina, Parmenac, Pakovraće, Riđage, Pridvorica i Međuvršje. Za ovaj projekat je ove godine iz budžeta Grada opredeljeno 20 miliona dinara. Ima više od 13 godina da su meštani Parmenca […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

