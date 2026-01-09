Grad

ОЧИШЋЕНИ ПУТЕВИ ПРВОГ ПРИОРИТЕТА, ВЕЧЕРАС НОВЕ ПАДАВИНЕ

Z. Ј.

Током претходне ноћи у Чачку је било и до -13 степени, у претходних 20 сати није било падавина, па су екике јавно комуналних предузећа вршиле додатно чишћење и посипање соли. Екипе јавно комуналних предузећа „Комуналац“, „Градско зеленило“ и „Моравац“ вршиле су чишћење према Програму зимске службе.

Милан Бојовић, директор ЈП „Градац“

– Око сто тона соли смо потрошили у претходних неколико дана, ситуација је под контролом. У многим градовима широм земље проглашена је ванредна ситуација због снежних падавина. Даноноћно се боримо са овом ситуацијом. Трудили смо се да током божићних празника буду очишћени путни правци према црквама и манастирима, и у Овчарско-кабларској клисури и на територији града. Путеви првог приоритета су углавном сви очишћени, искористили смо то што није било падавина да пређемо на чишћење путева друге категорије – рекао је Милан Бојовић, директор ЈП „Градац“.

Како је Бојовић истакао, према информацијама из чачанског „Аутопревоза“, у претходних шест дана само један полазак је био проблематичан и то за Катриће.

Фото: ЈП „Градац“

– Нама је циљ да се саобраћај одвија безбедно, а визуелни ефекат је мање битан. Важно је препустити људима којима имају искуства у том послу да га обављају на начин који резултује тиме да нема саобраћајних незгода и да се јавни саобраћај одвија несметано. Постоје категорије приоритета. Када се заврши први приоритет, прелази се на чишћење осталих категорија – навео је Бојовић.

Бојовић је нагласио да је за грађане у току подела техничке соли намењене за посипање саобраћајница, тротоара и прилаза објектима. Право на техничку со имају представници месних заједница или скупштина станара и могу је преузети у просторијама ЈКП „Комуналац”.

В. Ј.

