НА ХУМАНИТАРНОМ БАЗАРУ ЗА ВОЈКАНА ВЕЛИЧИЋА ПРИКУПЉЕНО ОКО 300.000 ДИНАРА

Na području Moravičkog okruga, nakon nešto više od deset dana korona virus potvrđen je kod jedne osobe. Reč je osobi iz Guče, koja za sada nema ozbiljnih zdravstvenih problema, saznaje agencija MNA. U izolaciji se nalaze i članovi porodice osobe koja je zaražena kovidom-19. Izvor: MNA

