НА ХУМАНИТАРНОМ БАЗАРУ ЗА ВОЈКАНА ВЕЛИЧИЋА ПРИКУПЉЕНО ОКО 300.000 ДИНАРА

У организацији цвећаре „Лепа Ката“ из Гуче, на Туциндан и Бадњи дан у центру варошице организован је хуманитарни базар. Сав прикупљен новац усмерен је за помоћ Војкана Величића који живи сам са мајком, која је као и он оштећеног здравља.
– Војкан Величић је ометен у развоју, није самосталан, живи са мајком која је тешко болесна. Немају пут до куће, воду, ништа од основних ствари. Отац који се о свему бринуо недавно је умро. Ми као мештани се трудимо да им помогнемо колико можемо – рекла је Милица Милетић.
Хладно време и киша нису спречили мештане Драгачева да још једном покажу хуманост на делу и да ових празничних дана помогну онима којима је помоћ потребна.
– Доста људи је дошло и дало новац иако је било хладно, такође, доста људи се укључило и у виду донације (тегле са зимницом, стиропор фигурице, колачи, кексићи. теглице са кремовима). Сви су се укључили, било је доста и младих и старијих, пензионера, Рома, сви су дали свој допринос. Прикупили смо укупно 230.100 динара и 75 евра. С обзиром на то да Војкан и његова мама још увек немају званичног старатеља у договору са председником Месне заједнице Каона и мештанима села Каона од тог новца ће им бити купљене ствари и уређаји који су им потребни у кући. Доста људи ми се јавило у току ове акције који желе да им помогну материјално – рекла је Милетић.
Милица годинама уназад са сарадницима организује базаре на којима се прикупља новац за људе којима је то потребно.
