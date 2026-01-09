ОПАСНОСТ ОД ПАДА И ПОВРЕДА ПО СНЕГУ И ЛЕДУ

Иако зима са собом носи идиличне призоре, носи, нажалост и бројне опасности, како у саобраћају за возаче, тако и за пешаке, који се сами морају заштитити. Падови на леду један су од главних изазова са којима се сусрећемо током зиме и представљају озбиљан ризик од повреда. Клизави тротоари, стазе и улице погодна су подлога за суочавање са потенцијалним опасностима у зимском периоду.
– Ове временске прилике утичу на све нас, отежавају функционисање, а, пре свега, утичу на срчане болеснике, на кардиоваскуларне болеснике и хроничаре другог типа, односно, на реуматичаре, хроничаре који имају проблема са дисањем, оне који имају хроничну опструктивну болест плућа, астму, болове у зглобовима. Пацијенти који осећају погоршање својих основних симптома, неопходно је да воде рачуна о својој основној терапији за срчане и васкуларне болеснике. Пацијенти који су имали мождане ударе или неке друге васкуларне проблеме морају водити рачуна да редовно узимају терапију, да консултују свог лекара уколико им та терапија не помаже – рекла је др Слађана Рајчевић из чачанског Дома здравља.
Грађани, морају посебну пажњу обратити приликом изласка напоље када су овакве временске прилике. Важно је обратити пажњу на то у којим терминима и како излазите напоље, ако већ излазите на лед и поледицу. Свако може бити изложен ризику од падова на леду, али одређене категорије становништва имају додатне факторе који их чине рањивијима, као што су: старије особе, труднице, деца, особе са инвалидитетом, радници на отвореном.
– Било би пожељно да не излазе у јутарњим и вечерњим часовима, већ у периоду дана када прогреје Сунце, уколико га има, када је мало виша температура. Најбоље би било уколико је могуће да све преусмере на млађе људе и да не излазе. Повећан је број повреда по леду и када падне снег јер је ходање отежано. Не можемо ходати онако како смо навикли, јер то може да услови падове. Падови изазивају мало већи проблем код људи који су стари, јер приликом падова долази до прелома кукова, делова руку, ногу. Људи покушавају да се приликом пада задрже на рукама, коленима, не знају како да падну или у тренутку не могу добро да се оријентишу да ублаже пад. Такви падови носе последице, као што је контузија одређеног дела тела или дисторзија, односно истекнуће, угануће, луксације или преломе који су проблем поготову за старије суграђане – истакла је др Рајчевић.
Придржавајте се савета лекара, уживајте безбедно у зимским чаролијама!
Виолета Јовичић