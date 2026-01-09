Божићни концерт Дечјег хора „Ирмос“

Извођењем црквено-народних песама, дечјег репертоара, попа, рока, реге мелодија и осталих жанрова, хор „Ирмос“ показао је невероватну музичку свестраност. Велики концерт, четврти по реду, хор је одржао другог дана Божића у чачанској Музичкој школи „Др Војислав Вучковић“.
Премијерно је изведена и песма „Божићна звезда“, коју су музички поткрепили Београђани Ана и Давид Ивановић, а стихове је написала Ирена Чоловић, Удружење „Ирмос“.
– Песмом ћемо стићи од Назарета до Витлејема, а онда, чак до звезда. У једном тренутку ћемо прећи Црвено море и, заједно са Мојсијем певати Господу, јер се славно прослави… Дечји гласови ће вас подсетити на најчистију радост Божића. Да би та радост постала песма, били су потребни велика љубав, стрпљење и вођство некога ко негује таленат наше деце и претвара га у празничну чаролију. Ту важну улогу, предано и са великом љубављу има диригент хора Весна Јањић… – најавила је наступ „Ирмоса“ Магдалина Обрадовић, водитељка програма.
Свечани део програма обележила је и беседа Бојана Сујића, свештвеника Цркве Светог кнеза Лазара на брду Љубићу. Говорио је о значају Христовог рођења, Његовог очовечења, доласка међу људе и жртве коју Је за нас поднео.