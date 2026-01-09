Grad

Божићни концерт Дечјег хора „Ирмос“

Извођењем црквено-народних песама, дечјег репертоара, попа, рока, реге мелодија и осталих жанрова, хор „Ирмос“ показао је невероватну музичку свестраност. Велики концерт, четврти по реду, хор је одржао другог дана Божића у чачанској Музичкој школи „Др Војислав Вучковић“.

Премијерно је изведена и песма „Божићна звезда“, коју су музички поткрепили Београђани Ана и Давид Ивановић, а стихове је написала Ирена Чоловић, Удружење „Ирмос“.

– Песмом ћемо стићи од Назарета до Витлејема, а онда, чак до звезда. У једном тренутку ћемо прећи Црвено море и, заједно са Мојсијем певати Господу, јер се славно прослави… Дечји гласови ће вас подсетити на најчистију радост Божића. Да би та радост постала песма, били су потребни велика љубав, стрпљење и вођство некога ко негује таленат наше деце и претвара га у празничну чаролију. Ту важну улогу, предано и са великом љубављу има диригент хора Весна Јањић… – најавила је наступ „Ирмоса“ Магдалина Обрадовић, водитељка програма.

Свечани део програма обележила је и беседа Бојана Сујића, свештвеника Цркве Светог кнеза Лазара на брду Љубићу. Говорио је о значају Христовог рођења, Његовог очовечења, доласка међу људе и жртве коју Је за нас поднео.

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС!

  ПОСЛОДАВАЦ: СТР „2 S“ АДРЕСА:  Балуга (Љубићска), Љубић Телефон: 063/83-46-817 Лице за контакт: Славко Борисављевић Назив посла: ПРОДАВАЦ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ АПОТЕЦИ Број тражених извршилаца: 1 (један)          Образовање: пољопривредни техничар или агроном  Радно искуство: пожељно радно искуство на наведеним пословима Врста запослења: неодређено време Место рада:  Балуга (Љубићска)   Трајање конкурса: 10. 4. 2018.  ————————————————————————————————————————————————————- […]

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

     НАЗИВ РОБЕ   05.05.   12.05. Пројино брашно 180-200 180-200 Кромпир 100-120 100-120 Пасуљ 280-600 280-600 Паприка 350-450 350-450 Парадајз 250-340 200-300 Краставци 150-200 150-200 Тиквице 200 180 Цвекла 100 100 Спанаћ 150 150 Купус 50-120 50-120 Целер 300-400 300-400 Першун веза 50 50 Шаргарепа 120-150 120-150 Зелени лист купуса 60-80 60-80 Зелена […]
Високе температуре опасне по безбедност људи и животиња

Екстремно високе температуре и данас су у градовима широм Србије, још пре поднева у центру Чачка забележена су 44 степена Целзијуса. Многи грађани су спас од врућине потражили на Градским базенима, који вечерас организују и ноћно купање до 22 сата, на обалама Западне Мораве, где је јуче званично почела нова купалишна сезона, као и на […]

